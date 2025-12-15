Исследование: общее вознаграждение совета директоров Tesla в 2018-2024 годах составило более $3 млрд — «значительно» больше, чем в других американских ИТ-компаниях

Такие крупные бонусы могут негативно сказываться на независимости директоров от главы компании Илона Маска, считают эксперты. Источник: ReutersВ период с 2018-го по 2024 год члены совета директоров Tesla получили вознаграждения на сумму более $3 млрд в виде опционов, следует из анализа агентства Equilar для Reuters. Это «значительно» превосходит аналогичные выплаты в других американских технологических компаниях, утверждают аналитики.Например, с 2018-го по 2020 год каждый член совета директоров Telsa в среднем получил около $12 млн деньгами и акциями — примерно в восемь раз больше, чем директора в Alphabet, отмечает издание.В компании заявили, что не считают вознаграждения чрезмерными — они «напрямую связаны с динамикой акций и увеличением их стоимости в интересах акционеров». Кроме того, частота заседаний совета директоров Tesla «значительно превышает отраслевые нормы».«Щедрые» вознаграждения могут снизить надзор совета директоров за деятельностью компании и её гендиректора Илона Маска — директора могут не указывать на существующие проблемы, боясь потерять место в совете и деньги, подчёркивают аналитики.В ноябре 2025 года акционеры Tesla одобрили выплату Маску вознаграждения в $1 трлн в случае достижения стратегических целей. Он был предложен советом директоров компании в сентябре 2025-го.#новости #tesla