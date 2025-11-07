Акционеры Tesla одобрили выплату Илону Маску вознаграждения в $1 трлн в случае достижения стратегических целей

В компании говорили, что если этого не случится, Маск покинет пост гендиректора.За компенсационный пакет проголосовало больше 75% акционеров, говорится на сайте компании. Вознаграждение предусматривает выплаты в течение десяти лет.Совет директоров Tesla предложил «беспрецедентный» компенсационный пакет для Маска на $1 трлн в сентябре 2025 года.План включает 12 траншей акций, которые будут выдаваться при достижении ключевых показателей — увеличение рыночной капитализации Tesla на первом этапе до $2 трлн, а в перспективе до $8,5 трлн, 20 млн проданных автомобилей, 1 млн поставленных роботов, 1 млн роботакси в коммерческой эксплуатации и другие.Компенсационный пакет продвигал совет директоров компании: его члены предупреждали, что если акционеры не одобрят выплаты для Маска, тот покинет компанию, из-за чего она потеряет «значительную часть своей стоимости». Также они отмечали, что вознаграждение нужно, чтобы Маск оставался «сосредоточенным и мотивированным».Но были и противники этой идеи — Норвежский государственный фонд благосостояния, Калифорнийская система пенсионного обеспечения, Американская федерация учителей, Пенсионный фонд штата Нью-Йорк.#новости #tesla