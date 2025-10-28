Популярное
Евгения Евсеева
Транспорт

Илон Маск покинет Tesla, если акционеры не одобрят ему выплаты на $1 трлн — CNBC

Голосование продлится до 5 ноября 2025 года.

Источник: VCG
  • Об этом сообщает CNBC со ссылкой на письмо председателя совета директоров Робин Денхолм, которое разослали акционерам в преддверии ежегодного собрания.
  • По её словам, без Маска Tesla потеряет «значительную часть своей стоимости», так как компанию «могут перестать оценивать по тому, чем она стремится стать».
  • Маск — ключ к будущему автопроизводителя, который стремится выйти за рамки «просто ещё одной автомобильной компании», говорит Денхолм.
  • В сентябре 2025 года совет директоров Tesla предложил «беспрецедентный» компенсационный пакет для Маска на $1 трлн.
  • План включает 12 траншей акций, которые будут выдаваться при достижении ключевых показателей — увеличение рыночной капитализации Tesla на первом этапе до $2 трлн, а в перспективе до $8,5 трлн, 20 млн проданных автомобилей, 1 млн поставленных роботов, 1 млн роботакси в коммерческой эксплуатации и другие.
  • Одобрить предложение акционеры должны до конца дня 5 ноября 2025 года. Но оно столкнулось с противодействием: например, консалтинговая Institutional Shareholder Service рекомендовала головать против пакета. Также против выступила группа профсоюзов и корпоративных наблюдателей.
Данила Бычков
Маркетинг
Tesla начала закупать в соцсетях рекламу, которая продвигает компенсационный пакет для Илона Маска на $1 трлн — Business Insider

При этом компания почти не рекламирует свои автомобили.

Пример рекламы Tesla. Источник: Reddit

#новости #tesla #илонмаск

