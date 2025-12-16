Популярное
Артур Томилко
Деньги

«Т-Банк» интегрировал сервис оплаты по частям «Долями» во все способы безналичных платежей

Раньше он работал как самостоятельный продукт.

Источник: «Т-Банк» 
Источник: «Т-Банк» 
  • Клиенты «Т-Банка» могут разбивать на равные части платежи за покупки в онлайн- и оффлайн-магазинах при оплате любыми способами — по дебетовой карте, телефоном с T-Pay на Android, в мобильном приложении, на сайтах партнёров, а также по QR-коду «Сбера» и СБП, рассказали в компании.
  • Оплачивать частями можно любые товары и услуги, в том числе покупки в магазинах, плату за ЖКУ, интернет, игры, образование, пожертвования в благотворительные фонды и другое.
  • При использовании услуги сумма любой покупки делится на четыре равных части: первая списывается сразу, а три последующие — автоматически каждые две недели. При первом списании к сумме добавляется сервисный сбор, который рассчитывается индивидуально.
  • Максимальный лимит покупки — 70 тысяч рублей. Стартовый лимит, который клиент получает при подключении, — 30 тысяч рублей.
  • Доступ к функции появится у пользователей постепенно. Она будет работать в приложениях «Т-Банка» для Android с версии 7.26, а также в приложении iOS с версии 7.25.

#новости #т-банк

2
2
1
42 комментария