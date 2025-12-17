Популярное
Артур Томилко
Деньги

НСПК представила технологию «МирЛинк» — она должна объединить платёжные сервисы разных банков

В организации также рассказали о планах запустить офлайн-оплату товаров по клиентскому QR-коду в 2026 году.

Фото «Ъ» 
Фото «Ъ» 
  • «МирЛинк» стандартизирует взаимодействие эквайринговой сети и платёжных сервисов банков, «создавая единое пространство для проведения транзакций», пишет «Ъ» со ссылкой на заявление Национальной системы платёжных карт (НСПК, оператор «Мир» и СБП).
  • Банки смогут принимать оплату с помощью сервисов друг друга, а их платежные решения будут работать во всех точках, где работает эквайринг на базе «МирЛинк». Кроме того, технология позволит небольшим игрокам быстро выводить на рынок собственные инструменты платежей, считают в НСПК.
  • Сейчас «МирЛинк» работает в пилотном режиме — её тестируют шесть банков. Завершить испытания планируют в январе 2026 года, после чего технологию начнут масштабировать.
  • Впрочем, опрошенные «Ъ» эксперты усомнились, что инструмент станет массовым. Крупные банки уже имеют собственные платёжные решения, а для небольших игроков выгода от использования технологии может не покрыть расходов на ее маркетинг и привлечение пользователей.
  • Помимо «МирЛинк», в НСПК также рассказали о планах запустить офлайн-оплату товаров по клиентскому QR-коду. Он будет формироваться на устройстве пользователя при наличии интернета, затем его можно будет использовать в магазине для оплаты без доступа к сети. Реализовать возможность планируют в 2026 году.

#новости #нспк

17 комментариев