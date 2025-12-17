«Ъ» узнал, что Минцифры обсуждает перевод банковских SMS-уведомлений в мессенджер Max

Инициатива может быть выгодна для банков, но операторы связи лишатся части выручки.Источник: «РИА Новости» О том, что Минцифры «обсуждает возможность» перевести SMS-уведомления от банков в Max, «Ъ» рассказали источники на телеком-рынке. По словам одного из них, реализовать её могут до конца 2025 года, но пока «не полноценно», поскольку у мессенджера ещё нет «прямого безопасного стыка с банками».До этого VK, которая разрабатывает Max, обсуждала с операторами перевод всех банковских уведомлений в мессенджер без отправки SMS, добавил собеседник. Но к соглашению они не пришли: использование push-уведомлений и мессенджеров уже привело к тому, что операторы ежегодно теряют по 15-20 млрд рублей выручки от SMS, отмечают опрошенные газетой эксперты.В Минцифры заявили, что планов обязать банки переводить уведомления в Мах нет, но они могут использовать мессенджер для «обеспечения дополнительной безопасности личных данных и финансов пользователей».Использование Max в качестве дополнительного канала информирования обсуждается в рамках второго пакета антифрод-законов, пояснил источник «Ъ» в отрасли. По его словам, основным каналом отправки сообщений останется SMS. Представители банков поддерживают использование Max для отправки сервисных сообщений и называют это «экономически целесообразным» решением. Но если Max станет единственным каналом для банковских уведомлений, любой сбой в работе мессенджера может парализовать работу банковских сервисов, похищение аккаунта будет равносильно доступу к банковскому приложению, говорят эксперты.#новости #max #банки