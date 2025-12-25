Популярное
Артур Томилко
Деньги

В App Store появилось приложение «Газпромбанка» с функцией бесконтактной оплаты

Оно замаскировано под «умного» помощника для выбора подарков.

Скриншот vc.ru 
Скриншот vc.ru 
  • О приложении «Газпромбанк» рассказал в Telegram-канале. Оно называется GiftMate. В банке призвали скачивать его, «пока оно доступно».
  • В приложении появилась бесконтактная оплата по технологии «Волна», которую развивает Национальная система платёжных карт. Она работает через Bluetooth и позволяет платить смартфоном, поднося его к терминалу.
  • Также в GiftMate добавили функцию онлайн-оплаты через Gazprom Pay на сайтах партнёров
  • Впервые приложение «Газпромбанка» исчезло из App Store летом 2022 года, а затем несколько раз временно «возвращалось» — в последний раз в октябре 2025 года.

#новости #газпромбанк

35 комментариев