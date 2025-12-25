В App Store появилось приложение «Газпромбанка» с функцией бесконтактной оплаты

Оно замаскировано под «умного» помощника для выбора подарков.Скриншот vc.ru О приложении «Газпромбанк» рассказал в Telegram-канале. Оно называется GiftMate. В банке призвали скачивать его, «пока оно доступно».В приложении появилась бесконтактная оплата по технологии «Волна», которую развивает Национальная система платёжных карт. Она работает через Bluetooth и позволяет платить смартфоном, поднося его к терминалу.Также в GiftMate добавили функцию онлайн-оплаты через Gazprom Pay на сайтах партнёровВпервые приложение «Газпромбанка» исчезло из App Store летом 2022 года, а затем несколько раз временно «возвращалось» — в последний раз в октябре 2025 года.#новости #газпромбанк