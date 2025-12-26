Популярное
Артур Томилко
Деньги

«Сбер» с 1 января 2026 года начнёт взимать комиссию за обслуживание счетов без привязки карт

Её размер составит 150 рублей в месяц или 40 рублей в месяц для клиентов в возрасте от 14 до 21 года

  • Банк обновил правила обслуживания платёжных счетов, к которым не привязаны карты, пишет РБК

  • Комиссия будет списываться один раз вне зависимости от количества счетов. Чтобы избежать её, нужно выполнить одно из условий: выпустить карту, сделать счёт зарплатным, оплачивать с него покупки не менее чем на 5000 рублей в месяц или подключить подписку «Сберпрайм».

  • Если к счёту привязана карта с бесплатным или платным обслуживанием, то отдельно платить за его использование не придётся.

  • Счёт также можно закрыть. Сделать это можно через мобильное приложение, по телефону или в отделении банка.

#новости #сбер

31
5
4
1
86 комментариев