«Сбер» с 1 января 2026 года начнёт взимать комиссию за обслуживание счетов без привязки карт

Её размер составит 150 рублей в месяц или 40 рублей в месяц для клиентов в возрасте от 14 до 21 годаБанк обновил правила обслуживания платёжных счетов, к которым не привязаны карты, пишет РБК Комиссия будет списываться один раз вне зависимости от количества счетов. Чтобы избежать её, нужно выполнить одно из условий: выпустить карту, сделать счёт зарплатным, оплачивать с него покупки не менее чем на 5000 рублей в месяц или подключить подписку «Сберпрайм». Если к счёту привязана карта с бесплатным или платным обслуживанием, то отдельно платить за его использование не придётся.Счёт также можно закрыть. Сделать это можно через мобильное приложение, по телефону или в отделении банка. #новости #сбер