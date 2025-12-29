В 2025 году российские кинотеатры посетили 116 млн зрителей, а сборы составили 49,6 млрд рублей

«Без пиратского сегмента кинопрокат в значительной своей части бы вымер»: посещаемость кинотеатров по итогам лета 2025 года упала на 23%, кассовые сборы — на 11%

По оценке «Бюллетеня кинопрокатчика», посещаемость упала на 15%.