Артур Томилко
Деньги

В 2025 году российские кинотеатры посетили 116 млн зрителей, а сборы составили 49,6 млрд рублей

Продажи билетов выросли на 10% по сравнению с уровнем 2024 года.

Фото «РИА Новости» 
Фото «РИА Новости» 
  • Об этом в интервью «РИА Новости» рассказала глава Минкульта Ольга Любимова.
  • По её словам, российские картины в кинотеатрах посмотрели около 91 млн человек. Сборы отечественных фильмов достигли 38 млрд рублей.
  • В 2026 году аудитория кинотеатров должна вырасти ещё на 10 млн человек, ожидает Любимова. На поддержку российского кино Минкульт планирует выделить 3,8 млрд рублей, ещё 10,4 млрд рублей из бюджета получит Фонд кино.
Таня Боброва
Медиа
«Без пиратского сегмента кинопрокат в значительной своей части бы вымер»: посещаемость кинотеатров по итогам лета 2025 года упала на 23%, кассовые сборы — на 11%

По оценке «Бюллетеня кинопрокатчика», посещаемость упала на 15%.

Фильм «На деревню дедушке» (2025, 6+) стал лидером проката на неделе с 12 по 18 июня 2025 года, сборы за этот период составили 191,5 млн рублей. Источник: «Кинопоиск»

