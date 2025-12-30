Акции китайских компаний в 2025 году показали самый сильный рост с 2017 года — Bloomberg

Общий индекс компаний увеличился за год на 28%, а рост показали практически все сектора.Источник: ShutterstockС начала 2025 года китайский индекс MSCI China вырос примерно на 28% — на 12:59 мск 30 декабря 2025-го он составляет 8539,93 пункта (+0,63%), пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.Рост начался с технологического сектора и распространился на широкий круг компаний — золотодобытчиков, фармацевтических фирм и других. Сыграли роль как глобальные тренды, так и характерные для Китая — вроде игровой индустрии. В «аутсайдерах» — застройщики и коммунальные компании, что показывает «глубоко укоренившиеся» проблемы страны в сфере недвижимости.Среди субиндексов лидер — MSCI China Materials, куда входят горнодобывающие компании. С начала 2025 года он вырос на 108% — это лучший результат с 2003 года.Субиндекс сектора здравоохранения увеличился примерно на 50%. Он вышел из спада благодаря сделкам, которые китайские фармацевтические компании заключали с мировыми производителями препаратов. Субиндекс MSCI China Communication Services вырос более чем на 40%, что стало его лучшим результатом с 2007 года. Субиндекс коммунальных услуг практически не изменился с начала 2025-го, а недвижимости — показал рост лишь на 1,4%. #новости #акции #китай