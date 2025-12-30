«Масштаб для нас стал неожиданным»: «Яндекс Пэй» пообещал начислить баллы участникам акции с кешбэком после сбоя оплаты покупок

По его словам, одновременно оплатить товары на кассах пытались «сотни тысяч человек в минуту» — приложение не выдержало.29 декабря 2025 года «Яндекс Пэй» провёл акцию: обещал 100% кешбэка баллами «Плюса» с любой покупки, совершённой с 20:25 до 20:30 мск в физических магазинах и оплаченной стикером, NFC или QR. Но в указанное время произошёл сбой: некоторые пользователи, которые были на кассах, не смогли оплатить товары.Теперь сервис рассказал, что «сотни тысяч человек в минуту одновременно пытались оплатить покупки» — приложение не выдержало и было недоступно «около 15 минут». «Такой масштаб для нас стал неожиданным, но важным сигналом на будущее», — написала компания.Всем, кто успешно выполнил условия акции, «Пэй» начислит кешбэк 31 декабря 2025 года. Тем, кто дождался восстановления работы сервиса и оплатил покупки на кассах с 20:25 до 20:55 мск, тоже начислят 100% кешбэка баллами «Плюса». Тем, кто участвовал в акции, но не смог совершить оплату, — начислят по 2000 баллов. О деталях сервис сообщит дополнительно — в приложении появится баннер.#новости