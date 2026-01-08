Alphabet обогнала Apple по капитализации, заняв второе место после Nvidia

Она достигла стоимости в $3,9 трлн.Скриншот на 20:18 мск 8 января 2026 годаМатеринская компания Google сместила Apple на третье место, став второй компанией по капитализации в мире. Это свидетельство того, что Google DeepMind стала одним из «победителей» в ИИ-гонке, пишет Bloomberg.Акции Apple падали шесть дней подряд, 7 января 2026 года она потеряла почти 5% стоимости или $200 млрд, достигнув $3,85 трлн. Акции Alphabet в тот день выросли на 2,4%, капитализация составила $3,89 трлн.8 января разрыв увеличился: акции Apple упали ещё на 1,2%, а акции Alphabet выросли на 1,1%. Рыночная капитализация компаний составила $3,8 трлн и $3,9 трлн соответственно. Google превзошла Apple по стоимости впервые с 2019 года.#новости