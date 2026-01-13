Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Образование
Мнения
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

«МТС Банк» приобрёл страховую компанию «РНКБ Страхование»

Обновлено в 10:50 мск
«МТС Банк» подтвердил сделку по покупке 100% «РНКБ Страхования».

Но фактически получил только лицензию.

Источник: «Яндекс Карты»
Источник: «Яндекс Карты»
  • Банк в конце 2025 года закрыл сделку по покупке 100% «РНКБ Страхования», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Он планирует сохранить топ-менеджмент страховой компании.
  • Покупка поможет «МТС Банку» снизить зависимость от страховых партнёров, так как банк будет продавать собственные продукты, а не выступать посредником, объясняет один из источников издания.
  • В марте 2023 года «РНКБ Страхование» вошло в состав ВТБ после покупки им банка РНКБ. В июне 2025-го РНКБ присоединился к ВТБ, а в июле «РНКБ Страхование» передало страховой портфель «Росгосстраху» (входит в группу ВТБ).
  • В «МТС Банке» и «РНКБ Страховании» не ответили на запрос «Коммерсанта». В ВТБ отказались от комментариев.
  • Купленная компания в первую очередь предназначена для развития insurtech — использования цифровых технологий для повышения эффективности, улучшения клиентского опыта и создания новых моделей в страховой отрасли.
  • При этом фактически банк приобрёл только страховые лицензии. Поэтому стоимость сделки не может быть «существенной», считают опрошенные изданием эксперты.

#новости #мтсбанк #рнкб

3
1
6 комментариев