«МТС Банк» приобрёл страховую компанию «РНКБ Страхование»

Но фактически получил только лицензию. Источник: «Яндекс Карты»Банк в конце 2025 года закрыл сделку по покупке 100% «РНКБ Страхования», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Он планирует сохранить топ-менеджмент страховой компании.Покупка поможет «МТС Банку» снизить зависимость от страховых партнёров, так как банк будет продавать собственные продукты, а не выступать посредником, объясняет один из источников издания.В марте 2023 года «РНКБ Страхование» вошло в состав ВТБ после покупки им банка РНКБ. В июне 2025-го РНКБ присоединился к ВТБ, а в июле «РНКБ Страхование» передало страховой портфель «Росгосстраху» (входит в группу ВТБ).В «МТС Банке» и «РНКБ Страховании» не ответили на запрос «Коммерсанта». В ВТБ отказались от комментариев.Купленная компания в первую очередь предназначена для развития insurtech — использования цифровых технологий для повышения эффективности, улучшения клиентского опыта и создания новых моделей в страховой отрасли.При этом фактически банк приобрёл только страховые лицензии. Поэтому стоимость сделки не может быть «существенной», считают опрошенные изданием эксперты.#новости #мтсбанк #рнкб