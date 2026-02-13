Популярное
Данила Бычков
Деньги

ByteDance за более чем $6 млрд продаст свою студию по разработке игр Moonton новому владельцу Pokemon Go — Reuters

Сделку могут закрыть до конца первого квартала 2026 года.

Источник: Reuters
  • Покупателем Moonton, разработавшей популярную мобильную игру Mobile Legends, станет саудовская компания Savvy Games Group, пишет Reuters со ссылкой на источники. Сумма сделки составит $6-7 млрд.
  • Стороны уже достигли первоначального соглашения — сделку могут закрыть до конца первого квартала 2026 года. Продажа Moonton продемонстрирует отход ByteDance от сферы онлайн-игр.
  • Китайская компания купила студию в 2021 году через своё игровое подразделение Nuverse примерно за $4 млрд. У Moonton более 2000 сотрудников, офисы компании расположены в Китае, Индонезии, Малайзии, Сингапуре и на Филиппинах.
  • Самый популярный проект студии — Mobile Legends — преодолел отметку в 1,5 млрд скачиваний и 110 млн активных пользователей в месяц, отмечает Reuters.
  • В 2025 году Savvy Games Group также купила игровой бизнес американского разработчика Niantic (игры Pokemon Go, Pikmin Bloom, Monster Hunter Now) через принадлежащую ей компанию Scopely за $3,5 млрд.

#новости #bytedance

