Создатель Pokemon Go продаст игровой бизнес за $3,5 млрд группе из Саудовской Аравии

Осталось получить одобрение от регуляторов.О сделке рассказали сами стороны — американская Niantic (игры Pokemon Go, Pikmin Bloom, Monster Hunter Now) и американский игровой разработчик и издатель Scopely, который принадлежит Savvy Games Group из Саудовской Аравии. О планах рассказывало Bloomberg.Покупателю перейдут и проекты, и команды. По его словам, число ежемесячно активных пользователей у Niantic превышает 30 млн. Выручка игрового бизнеса по итогам 2024 года составила свыше $1 млрд. Число уникальных пользователей Pokemon Go в 2024-м было больше 100 млн.В Niantic говорят, что Scopely — «идеальный» покупатель, который сможет поддерживать игры «сквозь поколения». Сделку одобрили советы директоров обеих компаний. Закрыть её рассчитывают в течение 2025 года.Бизнес по развитию «технологий картирования» в соглашение не войдёт. Его выделят в отдельную структуру под названием Niantic Spatial, куда Scopely инвестировала $50 млн.Источник фото: NYT#новости #niantic