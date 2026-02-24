Финтех-сервис Stripe рассказал об оценке в $159 млрд в рамках тендерного предложения

Сделка позволит компании дольше оставаться частной.Акции у бывших и нынешних сотрудников купят инвесторы компании, в том числе Thrive Capital, Coatue и Andreessen Horowitz, а также сама Stripe, пишет FT.Сделка позволит Stripe дольше оставаться частной компанией, отмечает издание. По словам сервиса, IPO не входит в число его приоритетов. Компания фокусируется на развитии ИИ и стейблкоинах.В 2025 году Stripe обработала платежей на сумму $1,9 трлн — на 34% больше, чем годом ранее, и осталась прибыльной второй год подряд, пишет газета. Более половины новых партнёров сервиса в 2025-м базировались за пределами США.FT отмечает, что сервис сделал удачную ставку на стейблкоины, купив в 2024 году платформу Bridge за $1,1 млрд. В 2025-м США приняли закон о регулировании стейблкоинов The Genius Act — это поспособствовало увеличению объёмов платежей.Основанная в 2010 году Stripe позволяет компаниям принимать платежи, осуществлять выплаты и автоматизировать финансовые процессы. Среди её клиентов Reuters называет X Илона Маска, Amazon, Instacart и других.Полина ЛааксоСервисы26.06.2021Ищет сотрудников годами, работает по выходным и отказывается от продактов: процессы в Stripe, которая стоит $95 млрд Какими принципами руководствуется сервис онлайн-платежей Stripe при разработке, как общается сотрудниками и клиентами, во что инвестирует и чем рискует самая дорогая частная компания Кремниевой долины — в пересказе The Generalist.#новости #stripe