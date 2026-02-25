Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

«Ozon Банк» запустил сервис приёма чаевых для физлиц

Комиссия — 1,9% от суммы.

Источник: «Ozon Банк»
  • Для приёма чаевых в приложении банка можно сгенерировать специальный QR-код, сообщили в компании.
  • Оформить QR-код сможет любой клиент «Ozon Банка» — он автоматически генерируется в личном кабинете. При его сканировании пользователю предложат перейти на страницу или приложение банка, откуда произойдёт списание, и указать нужную сумму.
  • Если чаевые отправить из «Ozon Банка» или если у получателя оформлена подписка Premium от маркетплейса, комиссии не будет. В ином случае она составит 1,9% от суммы.

