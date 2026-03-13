РБК: «Сбер» и «Яндекс» попросили о господдержке на 400-450 млрд рублей для развития ИИ — но власти рассматривают только нефинансовые меры

Например, налоговые и кредитные льготы. О том, что «Сбер» и «Яндекс» обсуждают с властями меры поддержки разработчиков ИИ, рассказали несколько источников РБК на ИТ-рынке.По словам одного из них, компании попросили замглавы администрации президента Максима Орешкина «обеспечить им инвестпрограмму» объёмом 400 млрд рублей в год. Взамен они предложили выделить 5% полученных за счёт господдержки вычислительных мощностей на нужды образования и ещё 5% — на нужды госструктур.Другой собеседник издания сообщил, что обсуждения начались в середине 2025 года, а «цифры звучали разные». Но тогда «Яндекс» и «Сбер» не смогли обосновать, на что им нужна поддержка, поэтому представители власти к просьбе «отнеслись скептически».Третий источник РБК утверждает, что с просьбой к властям обращался только «Сбер». По его словам, компания просила выделить 450 млрд рублей на строительство дата-центра для ИИ, в котором предлагала «выделить место» для других игроков. Однако в «Яндексе» не поняли, как они смогут использовать ЦОД, который принадлежит банку, пояснил он.Ещё один собеседник рассказал, что меры поддержки компаний обсуждают в рамках созданной в конце февраля 2026 года Комиссии при президенте по вопросам развития технологий ИИ. Изначально «Сбер» просил помочь с финансированием закупки ИИ-чипов, но не прямой субсидией, а снижением отчислений в бюджет.Финального решения о том, в каком виде выделить помощь, пока нет, резюмируют источники РБК. Власти склоняются к нефинансовым формам поддержки. Среди идей — стимулирование спроса на российские ИИ-сервисы за счёт госзакупок, налоговые вычеты по расходам на закупку оборудования, а также выделение льготных кредитов.#новости