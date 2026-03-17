Артур Томилко
Деньги

Сеть магазинов одежды Modis подала заявление о банкротстве

В компании решение не прокомментировали, но опрошенные «Ъ» юристы полагают, что оно связано «с непосильной кредитной нагрузкой».

Источник: «Яндекс Карты» 
  • Проблемы у ритейлера начались после смерти в 2020 году основателя Игоря Сосина, пишет «Ъ». Сейчас бизнесом управляют наследники предпринимателя.
  • В период с 2024 года по 2026-й число магазинов Modis сократилось со 120 до 31. Выручка юрлица сети АО «Одежда 3000» в 2024 году составила 6,4 млрд рублей, чистый убыток — 1,5 млрд рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».
  • О финансовых трудностях компания сообщила в конце 2025 года. В феврале 2026-го она заявила о неплатёжеспособности, а в качестве кредитора указала китайского импортёра Shanghai Newidea International Trade. Последнему удалось в рамках двух судебных споров взыскать с компании 44 млн юаней (569 млн рублей).
  • Опрошенные «Ъ» юристы полагают, что банкротство Modis связано с «непосильной кредитной нагрузкой». Некоторые отмечают, что операционные проблемы возникли из-за неэффективного управления и упущенной возможности привлечь стратегического инвестора. Другие указывают на общее ухудшение экономической ситуации и обострение конкуренции с онлайн-ритейлерами.
  • В 2024 году наследники Сосина продали другую основанную им сеть: магазины товаров для дома Modi купил совладелец Melon Fashion Group Владимир Палий. Однако найти покупателя для Modis могло быть сложнее из-за «негативной конъюнктуры» на рынке, считают эксперты.

#новости #modis

67 комментариев