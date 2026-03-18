Евгения Евсеева
Деньги

«Сбер» запустил функцию возврата денег по СБП для защиты от «случайных» переводов от мошенников

Пока — в приложении на Android.

  • В мобильном приложении «Сбера» получатель теперь может вернуть деньги, присланные ему через СБП, пишет «Интерфакс».
  • Сервис помогает бороться с одним из видов мошенничества — «случайными» переводами. В такой схеме злоумышленники отправляют деньги «жертве», а потом под различными предлогами убеждают её перевести средства на другие реквизиты. Так пользователь становится дроппером.
  • Функция доступна владельцам смартфонов на Android. Появится ли она на iOS — не уточняется.
  • Чтобы вернуть перевод, нужно найти его в истории операций, и нажать на соответствующую кнопку. После подтверждения деньги вернутся на тот счёт, с которого их прислали.

#новости #сбер #мошенники

