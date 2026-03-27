Herbalife купила за $150 млн Bioniq — британского производителя витаминов с российскими основателями

Его продукты планируют вывести на рынки Европы и США. Источник: BioniqФиксированная часть сделки — $55 млн, эту сумму выплатят в течение пяти лет. Ещё $95 млн заплатят при достижении «определённых финансовых показателей» — каких, не указывают. Сделку планируют закрыть во втором квартале 2026 года.Bioniq основали в 2019 году в Великобритании бывший гендиректор «Газпром-медиа технологии» Вадим Федотов и нейрохирург Константин Карузин. Компания выпускает витамины и персонализированные пищевые добавки на основе анализа крови.Herbalife — международная компания, основанная в 1980 году в США. Она продаёт косметику, спортивное питание, витамины и БАДы. Федотов присоединится к Herbalife. В конце 2026 года витаминные комплексы от Bioniq выведут на рынки Европы и США.С начала 2020 года Bioniq сотрудничал с российской сетью частных медицинских клиник «Медси» — но в 2025-м сотрудничество прекратили, пишет «Коммерсантъ». Та инвестировала в стартап $7,2 млн. В январе 2021-го компания привлекла $7,8 млн от OKS Group, а в июле 2024-го — ещё $15 млн от HV Capital и Unbound.