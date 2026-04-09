Таня Боброва
Деньги

В НСПК рассказали, что с июля 2026 года банки будут обязаны обмениваться ИНН клиентов при переводах через СБП

Для борьбы с мошенниками.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2F29.ru%2Ftext%2Fworld%2F2025%2F07%2F10%2F75705746%2F&postId=2860115" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Александр Ощепков / NGS.RU </a>
  • С 1 июля 2026 года в России станет обязательным указание идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей, приводят «РИА Новости» слова главы направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК (оператор платёжной системы «Мир») Никита Юрков.
  • Согласно его презентации, заполнять ИНН нужно будет при переводах и платежах как между физлицами, так и между юрлицами и физлицами. В пресс-службе НСПК уточнили, что это будут обязаны делать банки через инфраструктуру оператора.
  • По словам Юркова, меру вводят для борьбы с мошенниками: злоумышленник может сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый счёт, переоформить паспорт, но ИНН — «практически незаменяем».
  • В декабре 2025 года ЦБ предложил обязать банки привязывать счета клиентов к ИНН — и по новым, и по старым счетам. Регулятор пояснял, что привязка нужна для работы платформы «Антидроп» для «проверки физлиц по уровню риска». Её запуск намечен на середину 2027 года.
  • В марте 2026 года в Госдуму внесли законопроект об ужесточении контроля за переводами физлиц. Как писало РБК, среди прочего банки будут передавать в ФНС данные о закрытии и открытии счетов с указанием ИНН. В случае отсутствия номера его должны присвоить до открытия счёта.
  • Также у ФНС будет право получать от ЦБ информацию о физлицах «с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности». «Интерфакс» уточнял, что по плану «отправной точкой контроля» станет превышение лимита неподтверждённого дохода в 2,4 млн рублей в год.

