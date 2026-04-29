Тайваньская TSMC продала долю в разработчике чипов Arm — она владела ею с 2023 года

Акции последнего упали почти на 8%. С 28 по 29 апреля 2026 года дочерняя компания TSMC — TSMC Partners — продала 1,11 млн акций Arm по цене в $207,65 за штуку. Общая сумма продажи — около $231 млн, пишет Reuters со ссылкой на документы.В результате TSMC перестала быть акционером Arm — она стала им в 2023 году, когда разработчик чипов провёл IPO на Nasdaq.TSMC тогда вложила в компанию примерно $100 млн, но затем начала постепенно сокращать долю. На фоне новостей акции Arm упали на премаркете на 7,98% — до $198,65 за штуку.#новости #arm #tsmc