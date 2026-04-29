Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Образование
Карьера
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Тайваньская TSMC продала долю в разработчике чипов Arm — она владела ею с 2023 года

Акции последнего упали почти на 8%.

  • С 28 по 29 апреля 2026 года дочерняя компания TSMC — TSMC Partners — продала 1,11 млн акций Arm по цене в $207,65 за штуку. Общая сумма продажи — около $231 млн, пишет Reuters со ссылкой на документы.
  • В результате TSMC перестала быть акционером Arm — она стала им в 2023 году, когда разработчик чипов провёл IPO на Nasdaq.
  • TSMC тогда вложила в компанию примерно $100 млн, но затем начала постепенно сокращать долю.
  • На фоне новостей акции Arm упали на премаркете на 7,98% — до $198,65 за штуку.

#новости #arm #tsmc

4
9 комментариев