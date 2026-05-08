«Консерваторы», «активные инвесторы», «осознанные потребители» и «живущие в кредит»: исследование ВШЭ о представителях среднего класса в России в зависимости от их финансовых и других практик

Большинство консервативны — у них мало трат и низкая активность как инвесторов. Источник: ТАСССредний класс в России получился «неоднородным» — финансовые и потребительские практики, которые выступают его признаками, служат и для дифференциации. К таким выводам пришли авторы исследования НИУ ВШЭ, которые приводит Forbes.В его состав включили не только «ядро» — представителей, имеющих все три характерных признака (образование, уровень дохода и профессиональный статус) — но и «периферию» (обладают только двумя признаками).Самая многочисленная группа — «консерваторы». Это примерно 50% представителей класса. К ним отнесли тех, у кого немного категорий трат и используемых финансовых инструментов. При это они «не жалеют» средства на «человеческий капитал» — в частности, профессиональное обучение. Это может быть связано с тем, что группа включает большое количество молодёжи (15%).Другим финансовым инструментам сегмент предпочитает дебетовую карту (44% представителей группы) и вклад в банке (30%). Брокерский счёт есть лишь у 1%.Вторая группа — «активные инвесторы». Это около 10% от представителей класса. Они пользуются услугами управляющих компаний, владеют брокерскими и индивидуальными инвестиционными счетами. «Инвесторы» также вовлечены в траты на человеческий капитал — например, на обучение членов семьи.Третья группа — «осознанные потребители» (15%). Они умеренно сочетают сбережения и заимствования, формируют диверсифицированный портфель финансовых услуг, в том числе связанных с ипотекой, — кредит на покупку жилья есть у каждого третьего представителя сегмента.Четвёртая — «живущие в кредит» (25%). Это те, кто для поддержания «стандарта» среднего класса пользуются заёмными инструментами — кредитными картами, потребительскими и автокредитами, микрозаймами. У всех из них есть «кредитка», у 38% — потребкредит. Есть и владельцы ипотеки, но их доля меньше, чем у «осознанных потребителей». Активность группы как инвесторов минимальна.Евгения ЕвсееваДеньги11.03.2025Зарабатывают в среднем 75 тысяч рублей, большинству трудно купить машину — исследование ВШЭ о заработках и тратах среднего класса в России Большинство работает по найму или в бюджетной сфере, у 15% есть свой бизнес, а 12% не работают вовсе. #новости