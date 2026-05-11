Евгения Евсеева
Деньги

Производитель чипов Cerebras увеличил ценовой диапазон IPO — он собирается привлечь до $4,8 млрд при капитализации в $48,8 млрд

Размещение на бирже должно состояться 14 мая 2026 года.

Источник: Cerebras
  • Ценовой диапазон IPO — от $150 до $160, пишет CNBC. До этого он составлял от $115 до $125.
  • Если компания разместится по верхней границе диапазона, она привлечёт до $4,8 млрд. Капитализация Cerebras при этом составит $48,8 млрд. Изначально она собиралась привлечь $3,5 млрд при оценке в $26,6 млрд.
  • В октябре 2025 года Cerebras привлёк $1,1 млрд при оценке в $8,1 млрд. В феврале 2026-го — ещё $1 млрд, раунд возглавил фонд Tiger Global. В ходе сделки Cerebras оценили в $23 млрд.
  • В январе 2026 года OpenAI заключила трёхлетнее соглашение на поставку вычислительных мощностей от Cerebras на $10 млрд. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман — один из инвесторов Cerebras. В 2024 году разработчик ChatGPT рассматривал возможность купить стартап.

#новости #cerebrasai

