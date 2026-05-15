«Т-Банк» запустил переводы на карты UnionPay Global в 61 страну, включая Францию, Германию, Бельгию и Испанию

До этого переводить деньги можно было только на карты, выпущенные в Китае.Источник: «Т-Банк» Теперь отправлять деньги можно на карты UnionPay Global, выпущенные в 61 стране, рассказали в компании. Переводы доступны как в страны Азии (Китай, Вьетнам, Филиппины, Сингапур), так и Европы (Франция, Германия, Бельгия, Испания) и другие регионы мира. Полный список можно найти в приложении в разделе «Платежи».Для перевода на карту UnionPay Global нужен номер карты и ФИО получателя, деньги зачисляются моментально — как переводы внутри России, отмечают в банке. Отдельная карта со счётом в валюте отправителю не требуется.Клиенты «Т-Банка» могут ежемесячно отправлять на карты UnionPay Global «до 100 тысяч рублей» без комиссии. Конкретные лимиты зависят «от наличия подписки Pro и сервиса Premium». За раз можно перевести до $5000 или эквивалентную сумму в другой валюте.В ноябре 2025 года «Т-Банк» запустил переводы на китайские кошельки Alipay и WeChat Pay. Изначально отправить деньги можно было только владельцам китайских сим-карт. В мае 2026-го компания сообщила Forbes, что услуга стала доступна для кошельков, привязанных к российским номерам.