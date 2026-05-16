США и Китай договорились о поставках американских самолётов и снижении пошлин на некоторые товары

В последний раз КНР закупала Boeing в 2017 году.Источник: ReutersПо итогам визита президента США Дональда Трампа в Пекин страны согласились взаимно уменьшить пошлины на ряд товаров, сообщило министерство коммерции КНР.Какие именно — не уточняется, детали продолжают обсуждать. Ведомство заявило только о намерении сторон расширить сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли.Министерство также подтвердило, что КНР впервые за десять лет закупит у США самолёты, но сколько точно, не раскрыло.Накануне визита в КНР 13-15 мая Трамп говорил, что сделка может включать до 750 самолётов. По возвращении сказал, что речь идёт уже о 200 единицах. На этом фоне акции Boeing падали на 4,1%.Евгения ЕвсееваДеньги12.08.2025США и Китай продлили взаимное снижение пошлин ещё на 90 дней До 10 ноября 2025 года.#новости