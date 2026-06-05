ЦБ изменил метод расчёта официального курса евро — из-за низкого оборота сделок на внутреннем рынке

Курс доллара будут рассчитывать по-прежнему.Источник: Depositphotos С 8 июня 2026 года регулятор будет рассчитывать официальный курс евро на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару исходя из данных Европейского центрального банка на 15:30 мск текущего дня, говорится в заявлении.Изменение связано с «низкими оборотами» по паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, сообщил ЦБ. Это снижает «репрезентативность ежедневного прямого расчёта курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций», объяснил он.С июня 2024 года, после попадания Мосбиржи под санкции США и остановки торгов долларом и евро, ЦБ использовал для расчёта официальных курсов отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке. С 27 декабря изменил механизм и начал учитывать объединённые данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.Курсы ЦБ на 5 июня такие: доллар — 73,47 рубля, евро — 85,56 рубля. На международном рынке Forex доллар на 20:15 мск находится на отметке 73,91 рубля, евро — 84,96 рубля.#новости #курсывалют