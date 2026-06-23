Цукерберг задумал создать приложение с рынками предсказаний в стиле Polymarket и Kalshi — NYT

Рабочее название — Arena, ставок на реальные деньги сначала не будет, говорят источники.Источник: Jason Henry for The New York TimesГлава Meta* Марк Цукерберг собрал небольшую команду для создания мобильного приложения, похожего на сервисы рынков предсказаний Polymarket и Kalshi, рассказали два источника The New York Times. О планах компании создать такой сервис также знает источник CNBC.По данным NYT, внутри компании приложение называется Arena, оно будет работать независимо от других продуктов Meta*, в том числе Facebook*, Instagram* и WhatsApp*. По словам одного из собеседников, пользователи не будут ставить деньги. Вместо этого Arena, вероятно, будет использовать систему очков — по крайней мере, на первом этапе.Источники газеты отметили, что проект — это эксперимент, но он находится в приоритете. Meta* отказалась от комментариев.В сервисах рынков предсказаний пользователи ставят на исход будущих событий — например, выборы президента или выход ИИ-моделей. Одни из крупнейших игроков — Polymarket и Kalshi с объёмом торгов более $44 млрд в 2025 году, писало The Block.Полина ЛааксоДеньги21 июня$2000-3000 в месяц за рекламу фальшивых ставок и выигрышей: Polymarket и торговля мечтой о лёгких деньгах через студентов-инфлюенсеров Расследование WSJ.*Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости