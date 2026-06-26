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Евгения Евсеева
Деньги

Сервис «Клик» от «Точка Банка» добавил возможность самому подключать безналичные чаевые и оплату по QR-коду

Раньше это нужно было делать через менеджера.

Шаги при подключении. Источник: «Точка Банк»
Шаги при подключении. Источник: «Точка Банк»
  • «Клик» — это сервис, который помогает бизнесу принимать оплату и чаевые по QR-коду. Подключить такие платежи раньше помогал менеджер, теперь пользователи могут делать это самостоятельно, рассказали в банке.
  • Подключиться можно сразу после регистрации — получить QR-код или ссылку, настроить базовые параметры и начать пользоваться сервисом.
  • Покупатель сканирует единый QR-код и самостоятельно указывает сумму платежа — это подойдёт для ситуаций, где стоимость услуги может меняться от заказа к заказу.
  • Воспользоваться сервисом могут клиенты любого банка со статусом самозанятого, ИП или юрлица.

#новости #точкабанк

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