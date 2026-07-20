ИТ-холдинг Т1 запланировал провести «оптимизацию» и сократить расходы на сотрудников на 5,6 млрд рублей — «Ведомости»

Часть задач могут передать ИИ. Фото Т1О планах Т1 провести «оптимизацию» «Ведомостям» рассказали один из сотрудников и источник, близкий к компании, которые сослались на презентацию гендиректора Дмитрия Харитонова. Во время выступления он сообщил, что выручка холдинга в 2026 году может сократиться на 40%, до 127 млрд рублей, а EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов по займам и амортизации) — в 12,5 раза, до 5,2 млрд рублей.Харитонов также заявил об «отставании компании от рынка» в первой половине 2026 года. Многие клиенты «крайне осторожно относятся к ИТ», а сам рынок «сжался», цитируют его собеседники издания. Это создаёт запрос на «значительное повышение производительности и одновременное снижение себестоимости».Компания собирается продолжить программу повышения эффективности, которую начала в 2025 году, и провести оптимизацию «бэк-офиса», заявил Харитонов. Он добавил, что часть задач сотрудников могут передать ИИ.По словам источников «Ведомостей», сэкономить рассчитывают 5,6 млрд рублей. Кого именно затронет «оптимизация», неясно.По мнению юриста юрфирмы Future Legal Павла Каткова, речь о подразделениях, не зарабатывающих напрямую: в ИТ-компаниях это обычно юристы, бухгалтерия, хозяйственные службы и администрация. «Оптимизация» может означать снижение затрат на фонд оплаты труда, а также сокращение налоговой, арендной и административной нагрузки на содержание персонала, уточняет он.«Оптимизация» на фоне снижающихся финансовых результатов похожа на антикризисную экономию — сокращение «раздутого» штата и отделов, которые нужны для развития, но не для выживания, отмечает Катков. Решение может быть связано с сокращением расходов на ИТ у ключевого заказчика холдинга – ВТБ, допустил он.По данным «Ведомостей», на фоне слабых показателей в Т1 обсуждают отставку и самого гендиректора. Харитонов возглавил холдинг в сентябре 2025 года. До него с октября 2023-го компанией руководил Алексей Фетисов.Т1 называет себя «лидером российского технологического рынка». В холдинг входят разработчик и поставщик ИТ-решений «Т1 Иннотех», интегратор «Т1 Интеграция», бизнес-направление в сфере ИИ «Т1 ИИ», центр обучения «Т1 Цифровая академия», центр техобслуживания и поддержки инфраструктурных решений «Т1 Сервионика», провайдер облачных сервисов «Т1 Облако» и разработчик отечественного ПО «Нота».#новости #т1