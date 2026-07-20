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Артур Томилко
Деньги

ИТ-холдинг Т1 запланировал провести «оптимизацию» и сократить расходы на сотрудников на 5,6 млрд рублей — «Ведомости»

Часть задач могут передать ИИ.

Фото Т1
Фото Т1
  • О планах Т1 провести «оптимизацию» «Ведомостям» рассказали один из сотрудников и источник, близкий к компании, которые сослались на презентацию гендиректора Дмитрия Харитонова. Во время выступления он сообщил, что выручка холдинга в 2026 году может сократиться на 40%, до 127 млрд рублей, а EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов по займам и амортизации) — в 12,5 раза, до 5,2 млрд рублей.
  • Харитонов также заявил об «отставании компании от рынка» в первой половине 2026 года. Многие клиенты «крайне осторожно относятся к ИТ», а сам рынок «сжался», цитируют его собеседники издания. Это создаёт запрос на «значительное повышение производительности и одновременное снижение себестоимости».
  • Компания собирается продолжить программу повышения эффективности, которую начала в 2025 году, и провести оптимизацию «бэк-офиса», заявил Харитонов. Он добавил, что часть задач сотрудников могут передать ИИ.
  • По словам источников «Ведомостей», сэкономить рассчитывают 5,6 млрд рублей. Кого именно затронет «оптимизация», неясно.
  • По мнению юриста юрфирмы Future Legal Павла Каткова, речь о подразделениях, не зарабатывающих напрямую: в ИТ-компаниях это обычно юристы, бухгалтерия, хозяйственные службы и администрация. «Оптимизация» может означать снижение затрат на фонд оплаты труда, а также сокращение налоговой, арендной и административной нагрузки на содержание персонала, уточняет он.
  • «Оптимизация» на фоне снижающихся финансовых результатов похожа на антикризисную экономию — сокращение «раздутого» штата и отделов, которые нужны для развития, но не для выживания, отмечает Катков. Решение может быть связано с сокращением расходов на ИТ у ключевого заказчика холдинга – ВТБ, допустил он.
  • По данным «Ведомостей», на фоне слабых показателей в Т1 обсуждают отставку и самого гендиректора. Харитонов возглавил холдинг в сентябре 2025 года. До него с октября 2023-го компанией руководил Алексей Фетисов.
  • Т1 называет себя «лидером российского технологического рынка». В холдинг входят разработчик и поставщик ИТ-решений «Т1 Иннотех», интегратор «Т1 Интеграция», бизнес-направление в сфере ИИ «Т1 ИИ», центр обучения «Т1 Цифровая академия», центр техобслуживания и поддержки инфраструктурных решений «Т1 Сервионика», провайдер облачных сервисов «Т1 Облако» и разработчик отечественного ПО «Нота».

#новости #т1

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