День 1620: спрос на наличные в июле 2026 года составил более 620 млрд рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Источник: ТАССКурсы, биржи, банкиКурсы ЦБ на 1-3 августа 2026 года:Доллар — 79,46 рубля (на 40 копеек меньше, чем 31 июля).Евро — 91,19 рубля (на 31 копейку больше).Юань — 11,76 рубля (на 6 копеек меньше).BTC на 14:25 мск стоит $62,99 тысячи, ETH — $1865, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.Кто и как адаптируетсяУправление по контролю за иностранными активами Минфина США продлило до 28 августа 2026 года венгерской MOL лицензию, позволяющую вести переговоры с российской «Газпром нефтью» по покупке-продаже сербской компании NIS.КонтекстПо данным ЦБ, спрос на наличные в июле 2026 года составил более 620 млрд рублей. А всего с начала 2026-го превысил 2 трлн рублей. Почему это происходит и бьют ли тревогу банки — разбирался «Коммерсантъ».С начала 2026 года состояние богатейших бизнесменов России сократилось на $5,02 млрд, следует из подсчётов ТАСС. Новости предыдущего дня, 31 июля — здесь.#редакция