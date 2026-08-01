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Евгения Евсеева
Деньги

День 1620: спрос на наличные в июле 2026 года составил более 620 млрд рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: ТАСС
Источник: ТАСС

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 1-3 августа 2026 года:

  • Доллар — 79,46 рубля (на 40 копеек меньше, чем 31 июля).
  • Евро — 91,19 рубля (на 31 копейку больше).
  • Юань — 11,76 рубля (на 6 копеек меньше).

BTC на 14:25 мск стоит $62,99 тысячи, ETH — $1865, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Кто и как адаптируется

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США продлило до 28 августа 2026 года венгерской MOL лицензию, позволяющую вести переговоры с российской «Газпром нефтью» по покупке-продаже сербской компании NIS.

Контекст

По данным ЦБ, спрос на наличные в июле 2026 года составил более 620 млрд рублей. А всего с начала 2026-го превысил 2 трлн рублей. Почему это происходит и бьют ли тревогу банки — разбирался «Коммерсантъ».

С начала 2026 года состояние богатейших бизнесменов России сократилось на $5,02 млрд, следует из подсчётов ТАСС.

Новости предыдущего дня, 31 июля — здесь.

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