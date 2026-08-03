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Артур Томилко
Деньги

День 1622: Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в июне 2026-го на 1,1% год к году

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «РИА Новости» 
Фото «РИА Новости» 

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 1-3 августа 2026 года:

  • Доллар — 79,46 рубля (на 40 копеек меньше, чем 31 июля).
  • Евро — 91,19 рубля (на 31 копейку больше).
  • Юань — 11,76 рубля (на 6 копеек меньше).

BTC на 7:40 мск стоит $62,8 тысячи, ETH — $1858, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Кто и как адаптируется

За последние два года в соцсетях появилось больше 81 тысячи сообщений о блокировках банковских счетов, из них 53,5 тысячи — за последний год и 32 тысячи — за полгода, говорится в исследовании профсоюза «Новый труд». Вопрос блокировок стал одним из самых чувствительных для россиян, отмечают в организации. Там предлагают пересмотреть правила блокировок и повысить прозрачность для клиентов. Например, создать отдельный «светофор» рисков для физлиц и самозанятых по аналогии с системой «Знай своего клиента». Авторы также предлагают ЦБ публиковать обезличенную статистику по ошибочным и спорным блокировкам.

Крупные торговые сети предложили поставщикам самим доставлять товары в магазины и распределительные центры, рассказали источники «Ъ» на рынке. Идею объясняют желанием обеспечить устойчивость цепочек поставок и снизить риски сбоев в работе логистической инфраструктуры сетей. Однако такой подход может привести к росту издержек и отпускных цен, предупреждают эксперты. При этом ритейлеры в условиях жёсткой конкуренции не смогут полностью переложить эти издержки на покупателей, а значит, столкнутся с сокращением маржинальности.

Какие есть проблемы и трудности

Крупный бизнес столкнулся с налоговыми доначислениями, связанными с задвоением и совмещением льготных режимов, рассказал глава РСПП Александр Шохин. Речь о ситуациях, когда компания применяла несколько преференциальных механизмов одновременно — например, соглашение о защите и поощрении капиталовложений, федеральный или региональный инвествычет — либо была резидентом территории опережающего развития, особой экономической зоны. По оценке Шохина, в отдельных случаях суммы претензий сопоставимы с годовой выручкой и прибылью компаний.

Контекст

Российский ВВП в июне 2026-го вырос на 1,1% в годовом выражении после 0,3% в мае, следует из данных Минэкономразвития. По итогам всего первого полугодия показатель увеличился на 0,3%. Несмотря на частичное восстановление экономической активности во втором квартале, выпуск базовых отраслей продолжает слабеть, а главным фактором поддержки ВВП остаётся внутренний частный спрос, отмечает «Ъ».

Российский рынок онлайн-образования по итогам первой половины 2026-го вырос на 12% год к году, подсчитали в Smart Ranking. Выручка 100 крупнейших сервисов превысила 73 млрд рублей. При этом во втором квартале рост во многих сегментах замедлился. Например, выручка сервисов дополнительного профессионального образования в апреле-июне увеличилась только на 0,2%.

Новости предыдущего дня, 2 августа — здесь.

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