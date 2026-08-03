День 1622: Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в июне 2026-го на 1,1% год к году

Крупный бизнес столкнулся с налоговыми доначислениями, связанными с задвоением и совмещением льготных режимов, рассказал глава РСПП Александр Шохин. Речь о ситуациях, когда компания применяла несколько преференциальных механизмов одновременно — например, соглашение о защите и поощрении капиталовложений, федеральный или региональный инвествычет — либо была резидентом территории опережающего развития, особой экономической зоны. По оценке Шохина, в отдельных случаях суммы претензий сопоставимы с годовой выручкой и прибылью компаний.