День 1622: Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в июне 2026-го на 1,1% год к году

За последние два года в соцсетях появилось больше 81 тысячи сообщений о блокировках банковских счетов, из них 53,5 тысячи — за последний год и 32 тысячи — за полгода, говорится в исследовании профсоюза «Новый труд». Вопрос блокировок стал одним из самых чувствительных для россиян, отмечают в организации. Там предлагают пересмотреть правила блокировок и повысить прозрачность для клиентов. Например, создать отдельный «светофор» рисков для физлиц и самозанятых по аналогии с системой «Знай своего клиента». Авторы также предлагают ЦБ публиковать обезличенную статистику по ошибочным и спорным блокировкам.