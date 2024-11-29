ЦБ продлил бизнесу период без комиссии за операции с цифровыми рублями — до конца 2025 года

Переводы физлиц будут бесплатными вне зависимости от льготного периода.ЦБ продлил на год — до 31 декабря 2025 года — льготный период, в течение которого компании не будут платить комиссию за операции с цифровым рублём. Это позволит бизнесу сократить издержки во время подготовки к массовому внедрению третьей формы денег, отметил регулятор.С 1 января 2026 года для бизнеса начнёт действовать комиссия за приём оплаты товаров и услуг цифровыми рублями — 0,3% от суммы, но не более 1500 рублей за перевод.Для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, — 0,2% от суммы, но не более 10 рублей. Комиссия за перевод юрлица другой компании составит 15 рублей за операцию.За переводы цифровых рублей между физлицами или от физлиц в пользу компаний комиссии не будет и после окончания льготного периода. Комиссии за открытие или закрытие счёта не будет для всех пользователей.ЦБ запланировал запустить широкое использование цифрового рубля с июля 2025 года. С этого времени операции должны начать проводить системно значимые банки и компании с годовой выручкой свыше 30 млн рублей.Валерия ИльинаДеньги24 сентЦифровой рубль: что это такое, зачем и как им пользоваться Рассказываем о новой валюте простыми словами.#новости #цб #цифровойрубль
За это ещё и комиссия?
Платон, акцизные марки, честный знак, qr-коды на молочку, минералку и пр., этого им кажется мало.
Теперь они хотят получать свой процент с каждой транзакции.
Бред полнейший, кто вообще будет эту шляпу принимать для оплаты 😄 может тогда вообще обязать всех за фантики товары и услуги отпускать
Билеты банка России по сути фантики, так что разница не большая
провайдеры ЖКУ и федеральный бизнес точно будут принимать, а остальные с их копеечными оборотами особо и не интересны
ЦБ запланировал запустить широкое использование цифрового рубля с июля 2025 года.Выпустят в 2030
Нолог плоти с 2025
а как плотить нолог до выпуска, если начисляется он на транзакции?