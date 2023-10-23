Объём венчурных инвестиций в российские стартапы сократился в десять раз за первую половину 2023 года — Dsight Статьи редакции
С $287 млн в первом полугодии 2022-го до $27 млн.
- Количество сделок уменьшилось не так значительно — на 21% год к году: с 84 до 66. Данные привела аналитическая платформа Dsight.
- Больше всего денег в проекты инвестировали частные фонды ($11 млн). На втором месте бизнес-«ангелы» — $6,6 млн. Корпоративные фонды и корпорации вложили $6 млн, а государственные инвесторы — $2,5 млн, что в 27 раз меньше год к году. Сумма инвестиций, полученных от иностранцев, составила всего $0,6 млн.
- Некоторые фонды переориентировались на выкуп российского бизнеса у уходящих иностранных компаний, объясняют тенденцию эксперты Dsight. Часть инвесторов предпочитает минимизировать риски и вкладывается в более зрелые стартапы, вместо того чтобы поддерживать новые проекты в «посевных» раундах.
- По прогнозам аналитиков, венчурный рынок в России сможет перейти к восстановлению только в 2024 году — при условии, что «стабилизируется» геополитическая ситуация.
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Только выйграли, щитай
В 10 раз. А скрепыши как один рассказывают нам, чтоСейчас время возможностей, мой знакомый открыл 7 бизнесов, занял свободные места
Это победа, товарищи 👏🏻венчурный рынок в HAсможет перейти к восстановлению только в 2024 году
Дождаться уровня инвестиций до $2,7 (не миллионов) и праздновать осознание отсутствия и инвестиций, и стартапов.
«стабилизируется» геополитическая ситуация
Ну да, ну да 😁
В следующем году попросят потанина и ко проинвестировать из правого кармана в левый - 3 миллиона и можно будет отчитаться, что несмотря на санкции и козни нато у нас восстановление и рост инвестиций, а у них стагнация и загнивание, все идет по плану в светлое будущее, всех победим, к 2030 самая инновационная страна в мире
Учитывая тренд, это вполне ожидаемо. В статье сравнивается 2023 с 2022 (упал в 10 раз объем), но если учесть, что показатели первого полугодия 2022 к 1плг 2021 упали в 5 раз (с $1,069 млрд до $287 млн) , а 2 плг 2022 к 2 плг 2021 больше чем в 10 раз (с $1,477 млрд до $131 млн), то картина становится более полной
Про стабилизацию реально очень смешно))
Надо брать на низах!
Удивительно то, что вообще есть венчурный рынок и инвестиции.
Все эти цифры из статьи, скорее всего, просто старые хвосты из прошлого закрывают.
Роскошное будущее ждёт страну!
Размером в несколько ларьков.
Ребята конечно оптимисты
Видимо теже ребята прогноз писали, которые рассчитывают на 20% увеличение доходов бюджета в следующем году)
Так и в мире венчурная зима тоже, стартапы мрут пачками
Да но по миру в среднем 24% падения инвестиций. Хотя кое-где хуже, например в Израиль вложили венчуры $2.6 billion за первый квартал 2023, хотя обычно это порядка $11.7 billion за квартал.
Пиздец, 27 лямов? Считай ноль
Вы не понимаете, раньше $287млн стоило мало, в рублях.
А сейчас из-за повышения курса $27млн это ОГОГО сколько много. И курс будет расти ещё больше! Это игра вдолгую. Надо ещё немного потерпеть.
А у нас были венчурные инвестиции?
А Анатолий Борисович чем занимался? Разве не венчурными инвестициями с финансовой поддержкой государства? И уж там объемы были явно не 27 млн$..
У кого-то венчур, а у кого-то только 15 рублей за комментарий ;)
Сократился в десять раз?
А там вроде говорят, что сейчас самое время открывать свои мегмощные стартапы на миллионные заводы. Видимо есть за что.
P.S.
Прекрасная иконка у никнейма.
Для начала, перед тем как кричать задайте так вопрос ... а работал ли у нас такой инструмент вообще раньше? Так единичные моменты были.
так же у российских инвесторов стали популярны инвестиции дровами и сахаром добавили в агентстве...
Я, знаете ли, тоже в некотором роде инвестор...
Ну а в Иране сколько венчуров? А в Венесуэле? Еще не все потеряно)
А гос гранты как изменились?
Государственная поддержка увеличилась, понятно, что косвенная поддержка и она по разным направлениям идет, например за последние 4 года только на социально-экономические проекты направили около 50 млрд. рублей пример https://vc.ru/u/1553322-dom-innovaciy/883961-pravitelstvo-vydelit-5-mlrd-rubley-na-70-innovacionnyh-proektov
и тоже нужно понимать, что частный инвестор не будет в большом объеме поливать стартапы, кроме того уверен, что из 287 млн.долларов взятых за базу треть это полугосударственные проекты, где в том числе участвуют средства гос.корпораций
Вы вообще о чем?
Нет, не было и не будет никаких инвестиций в стартапы у нас.
Естественно. Когда можно купить задешево уже готовый бизнес, какие еще нах стартапы? Остальные сделки идут через забугорные компании, минуя РФ. Ведь масса IT-народа уехала, да и всех, кого надо можно также вывезти.
Доколе мы будем считать инвестиции в гадких долларах. Щетаю что правильно упали в долларах, потому что инвестировать надо исключительно только в рублях. И слово инвестиции в российские стартапы нужно заменить на какое-нибудь русское слово типа "одолжить", "потерять", "сжечь".
Да этих инвестиций в стартапы и раньше у нас не было.
Между своими какие-то бабки гоняли и записывали в статистику по инвестициям, а по факту полный швах был.
Зато хорошо прочистит мозги стартаперам. Стартап должен зарабатывать с первого дня. MVP это продукт.
Ну и что надо делать стартапы на глобальный рынок. И уезжать с ними в другие юрисдикции. Опять же это хорошо прочищает мозги, что не надо регистрировать никаких юрлиц в России или за рубежом до тех пор пока вы не начнёте видеть деньги.
Плюс отсеиваются все больные страны и компании. Это же вообще шикарно. Если вас откуда-то гонят или не пускают из-за вашей национальности, то это просто подарок. Отдельно отмечу регистратора Namecheap, которые у меня домены пытались отжать из-за того что я русский. Больные уроды.
Какая-то никому неизвестная левая контора под названием Dsight провела "анализ". Написала презентацию и разослала ее в российские СМИ, в надежде что кто-нибудь да опубликует. Коммерсант опубликовал, vc перепечатал.
Все местные неудачники тут же начали свою перепись в комментах.
Единственный смысл этой презентации был в том, чтобы поднять цитируемость никому неизвестной шарашки Dsight. И всё. Никакой серьезной работы по анализу рынка, я уверен они не делали.
Давай свои цифры. Утри нос этой конторке. Покажи нам всем, как инвестиции выросли.
Никакокого технологического прорыва в России не случится если компании тупо не инвестирую в независимые проекты. У России только один путь - принудительно заставить каждую компанию покупать по 1-3 стартапа в год!