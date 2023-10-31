Деньги
Полина Лааксо

Правительство ужесточило условия для уходящих из России компаний — FT Статьи редакции

Оно настаивает на том, чтобы сделки по продаже активов согласовывали в рублях, иначе платежи могут задержаться или не дойти, говорят источники.

  • Российское правительство ограничило иностранцам вывод денег от продажи активов в России в долларах и евро, пишет FT. По словам источников газеты, западные компании «должны согласовывать суммы в рублях», иначе рискуют столкнуться с задержками по платежам или недополучить их часть.
  • Например, один банкир помогал зарубежной фирме провести сделку по продаже российского бизнеса. По его словам, правкомиссия, которая должна была её одобрить, дала на закрытие операции семь дней. Сумма покупки составляла около $300 млн, но в день покупатель мог перевести продавцу максимум $20 млн. «Простая математика» — владельцу изначально не дали возможности получить деньги в срок, добавил он.
  • Другой собеседник FT рассказал, что правкомиссия озвучила участникам аналогичной сделки «неофициальный» лимит на вывод средств за рубеж — $500 млн. При этом публично власти заверяют, что бизнес сам вправе выбирать валюту при продаже, просто «могут возникнуть сложности», заметил он.
  • По словам одного западного продавца, правила иногда меняются по ходу сделки. Сначала правкомиссия согласовала ему продажу активов в евро, но та сорвалась. Когда компания подала заявку вновь с участием другого покупателя, регулятор заявил, что продавец сможет сразу получить только половину суммы, а остальные деньги придётся ждать.
  • В качестве выхода в комиссии предложили пересчитать сделку в рублях, которые можно обменять в России или за рубежом, однако оба варианта «плохи», пояснил продавец. В первом случае он пожаловался на «ужасный» курс обмена, во втором — на сложности с поиском зарубежного банка, который будет готов принять деньги из России.
  • Собеседники FT связывают действия властей с попыткой поддержать «ослабевающий рубль», который за десять месяцев 2023 года упал на 20% к доллару. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в разговоре с редакцией, что «создавать наиболее благоприятные условия для нацвалюты — обязанность любого правительства», и именно эту задачу решает российское государство.
  • Он также отметил, что механизм ухода зарубежных компаний из России разрабатывали с учётом «интересов и выгоды» прежде всего российского правительства. «Выходить они будут на тех условиях, которые скажут в комиссии. Свободного выхода сейчас быть не может. Комиссия это строго регулирует», — пишут «Ведомости» со ссылкой на Пескова.
Источник: РБК

#новость

18K показов
8.1K открытий
0
337 комментариев
Написать комментарий...
 Хозяин местных лахтаботов

Теперь надо извиниться перед 15летним героем России

Ответить
Развернуть ветку
Копчик

Нет, перед сыном Байдена

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Dimitri

Ему уже вроде 16 стукнуло. Но все равно забавно. К 20 наверно уже все самые высшие ордена страны получит.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
ELIFAS LEVi

герой холодильника скорее

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Дмитрий

Euroclear вон вообще не парится. 3 ярда евро заработали на отжатых российских активах. А мы еще и позволяем выводить бабки

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kulakov

Мы - это кто?)

Ответить
Развернуть ветку
72 комментария
Невкусно и грустно

Ого, Лахта освоила генеративные нейросетки для аватаров вместо дефолтного Марио

Ответить
Развернуть ветку
15 комментариев
Ivan Susanin

Было бы по-красоте бельгийские активы национализировать, продать, а деньги раздать пострадавшим от беспредела Евроклира

Ну или хотя бы не давать ничего выводить из России, пока Евроклир наши деньги не вернет

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Kseniia Grishniakova

Сравнили ж*пу с пальцем 🙈

Ответить
Развернуть ветку
22 комментария
John Johnson

Все верно брат, тут многие очевидного не понимают. Тут уже пошёл полный гоп-стоп. Какие правила?!) Поэтому чем наглее и увереннее будут вести российские чиновники с иностранными капиталами, тем больше шансов на положительные исходы со всеми замороженными бабками россиян, как частников на бирже, так и крупного капитала

Ответить
Развернуть ветку
Тимон
Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Эти иностранные компании под другими именами, что с прибылью делают? Смысл работы, если с ней ничего не возможно сделать?
Мне кажется никто ничего не выводит, сидят и ждут наступления лучших времен. Типа вовремя не ушли, а теперь куда кривая выведет.

Ответить
Развернуть ветку
32 комментария
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
Микростефан

МААГ и Dub по соседству в ТЦ

Ответить
Развернуть ветку
Васисуалий Лоханкин

Просто хочешь выйти из бизнеса- продавай за 50% от рыночной стоимости, оплати побор 10-20%, жди решения комиссии, которая рассматривает 20 заявок в месяц, а очередь тысячи компаний. Теперь еще и принудительно в рублях, а не валюте.

Ничего не пропустил? Точно нам не нужны "проклятые западные компании" или делают все, чтоб если не удержать, так хоть ограбить?

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

Компапнии не нужны, заводы здесь нужны. Что не так?

Ответить
Развернуть ветку
29 комментариев
James Bomond

Не помните, сколько Газпром и сбер получили за свои дочки в Европе? А альфа за сенс-банк?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Ненавижу Лицемеров

Лютует тирания. Нет бы просто заморозить все счета и активы, или еще лучше пустить сразу на нужны СВО. А блин это ведь демократии так делают.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Так не выходи, какие проблемы?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Байд Джонов

Я так понимаю Вы про Таиланд написали?

Ответить
Развернуть ветку
John Johnson

Пошли бы в ва-банк )) никого не выпускаем. Только взаимные разблокировки.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Больше жести! Не выпускать! Оштрафовать!

Красопеты! Ещё и рубли приплели! Теперь бизнес-климат вообще роскошный. Все кааааак захотят вернуться, да не тут-то было. Всё уже занято местным менеджментом из трёх фамилий.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

..и Семибанковщина!

Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

Все на самом деле просто. Они просто не хотят, чтобы кто-то уходил. Только не могут сказать об этом вслух - не поймут духоскрепные вставальщики с колен. Власти будут еще больше барьеров чинить, с целью сохранить хоть что-то.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksei M

Они не дают получать доход в россии, те работать работай но валюту не вывози, странная позиция - для телека. Ты тут продал товар но собрать новый ты не можешь тк не получил прибыль и не оплатил поставку запчастей и зарплату за пределами рф

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Владимир Королёв

власти не нацелены сохранять иностранные компании внутри страны таким путем , они пожалуй идут такой же методикой вставлением палок в колеса

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Денис Демидов

После нас хоть потоп (с)

Ответить
Развернуть ветку
0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

По сути такими действиями воруют будущее у страны

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Георгий Козырев

Европа: Абрамовичу нельзя продать клуб без передачи половины денег Украине.
Комментаторы: Так и надо, он же украл!

ФРС: Отжимает 280 млрд. $, которые правительство России собрало в виде налогов, и проинвестировало в США до лучших времен.
Комментаторы: 😶

Россия: Заставляет продавать иностранные активы в стране за рубли.
Комментаторы: Крадут наши налоги, крадут будущее, ужас, кошмар, в нас больше не проинвестируют.

Ответить
Развернуть ветку
Kruason

Ну, ты согласен, чтобы эти активы больше никто не вернул обратно? Сейчас она заморожены. Ни «отжаты», как бы хотелось по манипулировать. И вот с такой политикой со стороны Рф в частности, речь об их возврате когда нибудь просто перестанет идти, увы

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Елена Ан

Про замороженные резервы много было сказано)

Ответить
Развернуть ветку
йуц фыв

А 280 лярдов че не укради что ли? Так же украли. А если не веришь то приезжай в город Златоуст какой нибудь и зайди в поликлинику где ремонт 40 лет не делали

Ответить
Развернуть ветку
йуц фыв

280 лярдов нужно не «инвестировать» в сша, а сделать ремонт в поликлиниках для начала хотя бы. Ну или танков накупили бы если так хочется. Про налоги я вообще молчу, самые большие в Европе, больше половины украдено.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
просто «могут возникнуть сложности», заметил он

Это ж Россия, тут всегда возникают сложности, если без подмазы

Ответить
Развернуть ветку
John Johnson

Проснулись, спустя год. Я бы на месте Правительства этих куколдов бы вытряхивал по полной. 300 млрд бачинских и можете на выход. Нету ? Ну решайте сами..)

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и фантастич. твари

Вытряхивалка не выросла. И не только она

Ответить
Развернуть ветку
Василий Петров

Почему вата всегда пишет слова вроде "правительство", "родина" или "президент" с большой буквы?

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
F D

Да пожалуйста, сразу как выведем войска с территории соседнего государства.

Ответить
Развернуть ветку
leo krich

Цель этих поборов какая? Получить бабло? Так это же рубли, а не валюта. Рубли правительство может заказать у Набиуллиной: она напечатает, сколько скажут. Или цель - на долгий срок отвадить иностранные компании от России? Чтобы ни у одной сбежавшей компании не появилось ни малейшего желания вернуться? Или цели вообще нет? Цель ничто, движение всё?

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

А разве у маразма бывает цель?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

ценники в цуме видел? думаешь забугорным конторам сильно нужна неумытая россия? их в страну тащут чинуши, чтобы поставить на сраные сапоги из италии ценник в полтора лимона, а потом скупать эти сапоги для эскортниц, а уже потом через своих людей в италии на "заработанные" деньги скупать яхты, виллы, ламборгини и все что пожелают. любой забугорный товар это всегда вывод денег из страны, а жители великой державы это тупо фасад, посется в своем дерьме да коментики пописывает

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

После ухода двойника вывеску поменяют, поэтому они будут не возвращаться, а выходить на новый, только что появившийся рынок.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Santiago

Правительство то рубли заказать может, а вот иностранные компании - нет (пока?). Они их должны будут покупать. Тем самым укрепляя курс и зля Силуанова.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Aleksei M

Цель сдержать курс рубля перед выборами

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Матвей Горняков

Цель - обеспечить получение денег продавцом, а не блок денежного перевода каким-нибудь банком какой-нибудь очень маленькой, но "гордой" страны.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Император Нолимоций

«Вход рубль, выход — два» как девиз доктрины в отношении иностранных инвестиций.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
«создавать наиболее благоприятные условия для нацвалюты — обязанность любого правительства»
Свободного выхода сейчас быть не может.

Полная жопа, а не инвестиционный климат!

Ответить
Развернуть ветку
0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Если раньше была своровано просто настоящее, то такими действиями, как и всем что с февраля - это ворует у нас будущее =(

Ответить
Развернуть ветку
бомба для ванны

Кругом одни воришки

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
High Stakes

Я залогинился посмотреть, не залогинилась ли она, чтобы посмотреть залогинился ли я.

Ответить
Развернуть ветку
Байд Джонов

И как успехи?

Ответить
Развернуть ветку
Zamir Saidov

В интересах правительства, хоть не соврали.
А вообще подобные ограничения в других странах есть? Если кто хочет свалить из Ирана, что местные аятолы делают?

Ответить
Развернуть ветку
Васисуалий Лоханкин

Там санкции с 70ых годов. Мало кто успел зайти думаю )
Кстати помню смотрел выпуск Редакции про Иран, они брали интервью в столице у всяких бизнесменов с посылом, что все не так однозначно, как-то живут.
Только вот каждый бизнесмен на вопросе: Хотите снятия санкций? Мечтательно прикрывал глаза и говорил: Очень хотим! Как же хорошо было.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Мария Шевченко

Абрамович денег от продажи футбольного клуба так и не получил вроде, к примеру. Ему вообще разрешили клуб продать с условием, что он деньги пожертвует на восстановление Украины.
Хотя, может сейчас уже разрулилось как-то, больше года прошло.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
leo krich

Предлагают помолиться?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ол Сен

Просто рэкет

Ответить
Развернуть ветку
Denis Avakumov

справедливо , в ответ вводят жесткие условия по выводу денег

Ответить
Развернуть ветку
Байд Джонов

На всякую хитрую гайку найдётся свой болт с резьбой https://www.kommersant.ru/doc/6311551

Гендиректор Carlsberg: российские власти украли…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
Ответить
Развернуть ветку
James Bomond

Временное управление это тоже самое, что заморожены или другое?

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

"Правительство ужесточило условия для уходящих из России компаний"
Ну никак они не хотят уходить с нашего огромного рынка негодники такие...

Ответить
Развернуть ветку
Yury Kornev

Вход - рубль, выход - десять.

Ответить
Развернуть ветку
А. Хис

В принципе ситуация с изъятием российских активов должна позитивно сказаться на экономической активности в стране, так как предпринимательские круги будут вынуждены отказаться от пагубной практики вывода средств в офшоры (и как следствие вложение в экономики других стран) и будут так или иначе вкладывать в различные сектора российской экономики, где для русскоязычной бизнес среды существуют достаточно прозрачные и давно известные рыночные механизмы.

Ответить
Развернуть ветку
Uuno Turhopuru

Это какие такие "прозрачные и давно известные рыночные механизмы"?
Эти что ли:
https://www.kommersant.ru/doc/5965428

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Сергей Лукьянчиков

Хули мы такие добрые? Пусть сами разбираются со своими банками. Деньги они из России не готовы принять, ишь ты!
Можно просто поставить на стоп любые выходы и все.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Kruason

Много отжали?

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
F D

Сравнил жопу с пальцем.

Ответить
Развернуть ветку
Мировой Разум

Если не отдадут активы, нападем не а Европу! Хороший мотив! Никто слова не скажет, даже наоборот потом скажут правильно сделали. И дело тут не в деньгах, а дело в отношении!

Ответить
Развернуть ветку
Vikarti Anatra

Странно. А почему бы не разрешить в какой угодно валюте выводить но при этом если валюта - не рубли и покупатель заявляет и хоть как то подтверждает что не смог перевести в срок потому что проблемы с банком и будет потихоньку переводить то это проблемы продавца, а покупатель обязательства - выполнил?

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

"разрабатывали с учётом «интересов и выгоды» прежде всего российского правительства."
А-а-а...

Ответить
Развернуть ветку
James Bomond

Хрен вам, хрен нам, остальное пополам

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Йопта охуеть

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

- рискуют столкнуться с задержками по платежам
- или недополучить их часть
- а можно и заточку в бок получить

Ответить
Развернуть ветку
Aleks Melnik

Может быть, и уходить не надо тогда?

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

мне кажется, что логичное требование.. молодцы

Ответить
Развернуть ветку
Иван Петров

Курс за 10 месяцев упал на 66.6666% к доллару или 40 рублей разницы к 60 или (100-60)/60, а не на 20%

Ответить
Развернуть ветку
James Bomond

В январе был 70, сейчас 90. А так да, 60 и 100, плюс-минус 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Макс Куксачев

🥲

Ответить
Развернуть ветку
Lupa Za

Вход - рубль, выход - два

Ответить
Развернуть ветку
йуц фыв

Вот закончатся компании кого обдирать будут? На их место придут китаезы их уже ободрать не получится 😹придется полировать нефритовый 😿

Ответить
Развернуть ветку
drapeg
На их место придут китаезы их уже ободрать не получится

Не придут.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
334 комментария
Раскрывать всегда
null