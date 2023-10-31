Правительство ужесточило условия для уходящих из России компаний — FT Статьи редакции
Оно настаивает на том, чтобы сделки по продаже активов согласовывали в рублях, иначе платежи могут задержаться или не дойти, говорят источники.
- Российское правительство ограничило иностранцам вывод денег от продажи активов в России в долларах и евро, пишет FT. По словам источников газеты, западные компании «должны согласовывать суммы в рублях», иначе рискуют столкнуться с задержками по платежам или недополучить их часть.
- Например, один банкир помогал зарубежной фирме провести сделку по продаже российского бизнеса. По его словам, правкомиссия, которая должна была её одобрить, дала на закрытие операции семь дней. Сумма покупки составляла около $300 млн, но в день покупатель мог перевести продавцу максимум $20 млн. «Простая математика» — владельцу изначально не дали возможности получить деньги в срок, добавил он.
- Другой собеседник FT рассказал, что правкомиссия озвучила участникам аналогичной сделки «неофициальный» лимит на вывод средств за рубеж — $500 млн. При этом публично власти заверяют, что бизнес сам вправе выбирать валюту при продаже, просто «могут возникнуть сложности», заметил он.
- По словам одного западного продавца, правила иногда меняются по ходу сделки. Сначала правкомиссия согласовала ему продажу активов в евро, но та сорвалась. Когда компания подала заявку вновь с участием другого покупателя, регулятор заявил, что продавец сможет сразу получить только половину суммы, а остальные деньги придётся ждать.
- В качестве выхода в комиссии предложили пересчитать сделку в рублях, которые можно обменять в России или за рубежом, однако оба варианта «плохи», пояснил продавец. В первом случае он пожаловался на «ужасный» курс обмена, во втором — на сложности с поиском зарубежного банка, который будет готов принять деньги из России.
- Собеседники FT связывают действия властей с попыткой поддержать «ослабевающий рубль», который за десять месяцев 2023 года упал на 20% к доллару. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в разговоре с редакцией, что «создавать наиболее благоприятные условия для нацвалюты — обязанность любого правительства», и именно эту задачу решает российское государство.
- Он также отметил, что механизм ухода зарубежных компаний из России разрабатывали с учётом «интересов и выгоды» прежде всего российского правительства. «Выходить они будут на тех условиях, которые скажут в комиссии. Свободного выхода сейчас быть не может. Комиссия это строго регулирует», — пишут «Ведомости» со ссылкой на Пескова.
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Теперь надо извиниться перед 15летним героем России
Нет, перед сыном Байдена
Ему уже вроде 16 стукнуло. Но все равно забавно. К 20 наверно уже все самые высшие ордена страны получит.
герой холодильника скорее
Euroclear вон вообще не парится. 3 ярда евро заработали на отжатых российских активах. А мы еще и позволяем выводить бабки
Мы - это кто?)
Ого, Лахта освоила генеративные нейросетки для аватаров вместо дефолтного Марио
Было бы по-красоте бельгийские активы национализировать, продать, а деньги раздать пострадавшим от беспредела Евроклира
Ну или хотя бы не давать ничего выводить из России, пока Евроклир наши деньги не вернет
Сравнили ж*пу с пальцем 🙈
Все верно брат, тут многие очевидного не понимают. Тут уже пошёл полный гоп-стоп. Какие правила?!) Поэтому чем наглее и увереннее будут вести российские чиновники с иностранными капиталами, тем больше шансов на положительные исходы со всеми замороженными бабками россиян, как частников на бирже, так и крупного капитала
Эти иностранные компании под другими именами, что с прибылью делают? Смысл работы, если с ней ничего не возможно сделать?
Мне кажется никто ничего не выводит, сидят и ждут наступления лучших времен. Типа вовремя не ушли, а теперь куда кривая выведет.
МААГ и Dub по соседству в ТЦ
Просто хочешь выйти из бизнеса- продавай за 50% от рыночной стоимости, оплати побор 10-20%, жди решения комиссии, которая рассматривает 20 заявок в месяц, а очередь тысячи компаний. Теперь еще и принудительно в рублях, а не валюте.
Ничего не пропустил? Точно нам не нужны "проклятые западные компании" или делают все, чтоб если не удержать, так хоть ограбить?
Компапнии не нужны, заводы здесь нужны. Что не так?
Не помните, сколько Газпром и сбер получили за свои дочки в Европе? А альфа за сенс-банк?
Лютует тирания. Нет бы просто заморозить все счета и активы, или еще лучше пустить сразу на нужны СВО. А блин это ведь демократии так делают.
Так не выходи, какие проблемы?
Я так понимаю Вы про Таиланд написали?
Пошли бы в ва-банк )) никого не выпускаем. Только взаимные разблокировки.
Больше жести! Не выпускать! Оштрафовать!
Красопеты! Ещё и рубли приплели! Теперь бизнес-климат вообще роскошный. Все кааааак захотят вернуться, да не тут-то было. Всё уже занято местным менеджментом из трёх фамилий.
..и Семибанковщина!
Все на самом деле просто. Они просто не хотят, чтобы кто-то уходил. Только не могут сказать об этом вслух - не поймут духоскрепные вставальщики с колен. Власти будут еще больше барьеров чинить, с целью сохранить хоть что-то.
Они не дают получать доход в россии, те работать работай но валюту не вывози, странная позиция - для телека. Ты тут продал товар но собрать новый ты не можешь тк не получил прибыль и не оплатил поставку запчастей и зарплату за пределами рф
власти не нацелены сохранять иностранные компании внутри страны таким путем , они пожалуй идут такой же методикой вставлением палок в колеса
После нас хоть потоп (с)
По сути такими действиями воруют будущее у страны
Европа: Абрамовичу нельзя продать клуб без передачи половины денег Украине.
Комментаторы: Так и надо, он же украл!
ФРС: Отжимает 280 млрд. $, которые правительство России собрало в виде налогов, и проинвестировало в США до лучших времен.
Комментаторы: 😶
Россия: Заставляет продавать иностранные активы в стране за рубли.
Комментаторы: Крадут наши налоги, крадут будущее, ужас, кошмар, в нас больше не проинвестируют.
Ну, ты согласен, чтобы эти активы больше никто не вернул обратно? Сейчас она заморожены. Ни «отжаты», как бы хотелось по манипулировать. И вот с такой политикой со стороны Рф в частности, речь об их возврате когда нибудь просто перестанет идти, увы
Про замороженные резервы много было сказано)
А 280 лярдов че не укради что ли? Так же украли. А если не веришь то приезжай в город Златоуст какой нибудь и зайди в поликлинику где ремонт 40 лет не делали
280 лярдов нужно не «инвестировать» в сша, а сделать ремонт в поликлиниках для начала хотя бы. Ну или танков накупили бы если так хочется. Про налоги я вообще молчу, самые большие в Европе, больше половины украдено.
Это ж Россия, тут всегда возникают сложности, если без подмазы
Проснулись, спустя год. Я бы на месте Правительства этих куколдов бы вытряхивал по полной. 300 млрд бачинских и можете на выход. Нету ? Ну решайте сами..)
Вытряхивалка не выросла. И не только она
Почему вата всегда пишет слова вроде "правительство", "родина" или "президент" с большой буквы?
Да пожалуйста, сразу как выведем войска с территории соседнего государства.
Цель этих поборов какая? Получить бабло? Так это же рубли, а не валюта. Рубли правительство может заказать у Набиуллиной: она напечатает, сколько скажут. Или цель - на долгий срок отвадить иностранные компании от России? Чтобы ни у одной сбежавшей компании не появилось ни малейшего желания вернуться? Или цели вообще нет? Цель ничто, движение всё?
А разве у маразма бывает цель?
ценники в цуме видел? думаешь забугорным конторам сильно нужна неумытая россия? их в страну тащут чинуши, чтобы поставить на сраные сапоги из италии ценник в полтора лимона, а потом скупать эти сапоги для эскортниц, а уже потом через своих людей в италии на "заработанные" деньги скупать яхты, виллы, ламборгини и все что пожелают. любой забугорный товар это всегда вывод денег из страны, а жители великой державы это тупо фасад, посется в своем дерьме да коментики пописывает
После ухода двойника вывеску поменяют, поэтому они будут не возвращаться, а выходить на новый, только что появившийся рынок.
Правительство то рубли заказать может, а вот иностранные компании - нет (пока?). Они их должны будут покупать. Тем самым укрепляя курс и зля Силуанова.
Цель сдержать курс рубля перед выборами
Цель - обеспечить получение денег продавцом, а не блок денежного перевода каким-нибудь банком какой-нибудь очень маленькой, но "гордой" страны.
«Вход рубль, выход — два» как девиз доктрины в отношении иностранных инвестиций.
Свободного выхода сейчас быть не может.
Полная жопа, а не инвестиционный климат!
Если раньше была своровано просто настоящее, то такими действиями, как и всем что с февраля - это ворует у нас будущее =(
Кругом одни воришки
Я залогинился посмотреть, не залогинилась ли она, чтобы посмотреть залогинился ли я.
И как успехи?
В интересах правительства, хоть не соврали.
А вообще подобные ограничения в других странах есть? Если кто хочет свалить из Ирана, что местные аятолы делают?
Там санкции с 70ых годов. Мало кто успел зайти думаю )
Кстати помню смотрел выпуск Редакции про Иран, они брали интервью в столице у всяких бизнесменов с посылом, что все не так однозначно, как-то живут.
Только вот каждый бизнесмен на вопросе: Хотите снятия санкций? Мечтательно прикрывал глаза и говорил: Очень хотим! Как же хорошо было.
Абрамович денег от продажи футбольного клуба так и не получил вроде, к примеру. Ему вообще разрешили клуб продать с условием, что он деньги пожертвует на восстановление Украины.
Хотя, может сейчас уже разрулилось как-то, больше года прошло.
Предлагают помолиться?
Просто рэкет
справедливо , в ответ вводят жесткие условия по выводу денег
На всякую хитрую гайку найдётся свой болт с резьбой https://www.kommersant.ru/doc/6311551
Временное управление это тоже самое, что заморожены или другое?
"Правительство ужесточило условия для уходящих из России компаний"
Ну никак они не хотят уходить с нашего огромного рынка негодники такие...
Вход - рубль, выход - десять.
В принципе ситуация с изъятием российских активов должна позитивно сказаться на экономической активности в стране, так как предпринимательские круги будут вынуждены отказаться от пагубной практики вывода средств в офшоры (и как следствие вложение в экономики других стран) и будут так или иначе вкладывать в различные сектора российской экономики, где для русскоязычной бизнес среды существуют достаточно прозрачные и давно известные рыночные механизмы.
Это какие такие "прозрачные и давно известные рыночные механизмы"?
Эти что ли:
https://www.kommersant.ru/doc/5965428
Хули мы такие добрые? Пусть сами разбираются со своими банками. Деньги они из России не готовы принять, ишь ты!
Можно просто поставить на стоп любые выходы и все.
Комментарий удален модератором
Много отжали?
Сравнил жопу с пальцем.
Если не отдадут активы, нападем не а Европу! Хороший мотив! Никто слова не скажет, даже наоборот потом скажут правильно сделали. И дело тут не в деньгах, а дело в отношении!
Странно. А почему бы не разрешить в какой угодно валюте выводить но при этом если валюта - не рубли и покупатель заявляет и хоть как то подтверждает что не смог перевести в срок потому что проблемы с банком и будет потихоньку переводить то это проблемы продавца, а покупатель обязательства - выполнил?
"разрабатывали с учётом «интересов и выгоды» прежде всего российского правительства."
А-а-а...
Хрен вам, хрен нам, остальное пополам
Йопта охуеть
- рискуют столкнуться с задержками по платежам
- или недополучить их часть
- а можно и заточку в бок получить
Может быть, и уходить не надо тогда?
мне кажется, что логичное требование.. молодцы
Курс за 10 месяцев упал на 66.6666% к доллару или 40 рублей разницы к 60 или (100-60)/60, а не на 20%
В январе был 70, сейчас 90. А так да, 60 и 100, плюс-минус 🤣
🥲
Вход - рубль, выход - два
Вот закончатся компании кого обдирать будут? На их место придут китаезы их уже ободрать не получится 😹придется полировать нефритовый 😿
Не придут.