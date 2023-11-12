День 627: Минцифры рассказало, что под блокировку попадают только «представляющие угрозу» VPN-сервисы Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 11-13 ноября: доллар — 92,05 рубля (на 13 копеек больше, чем 10 ноября), евро — 98,31 рубля (на 9 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Автопроизводитель «Соллерс» запустит производство компонентов системы пассивной безопасности автомобиля, рассказал источник РБК в компании. Проект реализуют вместе с китайским партнёром (кто именно, не уточняется) на основе его технологий, рассматривается также создание совместного предприятия. Производить планируется подушки безопасности, электронные блоки управления системами безопасности, рулевые колёса и ремни безопасности.
Какие есть проблемы и трудности
Крупнейшие пропускные пункты в юго-восточной Финляндии запретили въезд на территорию республики на велосипедах из России с 9 ноября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника пограничной охраны КПП Ваалимаа. Информацию об ограничениях подтверждают читатели «Фонтанки». Въехать на велосипедах не получится через КПП Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа.
Контекст
Минцифры раскрыло принцип блокировки VPN-сервисов: блокироваться будут конкретные VPN-сервисы, которые экспертная комиссия определит как угрожающие функционированию интернета. Об этом ведомство рассказало в ответ на обращение партии «Новые люди».
Новости предыдущего дня, 11 ноября — здесь.
Да, спасибо. Так гораздо понятнее. А то раньше ничего не было понятно.
Режиму угрожает все, что даже мало-мальски не соответствует повестке власти.
Как же они угрожают-то? Выполняют свою функцию? (-:
То есть практически все, так как предоставляют доступ к заблокированным ресурсам.
Не интернету, а их жопам
Я думаю что все VPN-сервисы рано или поздно будут заблокированы, кроме пары-тройки каких-нибудь отечественных решений, которые будут строго соблюдать все предписания Роскомнадзора.
Но при этом IT-интеллигенцию, которая способна настроить свой собственный VPN на заграничном VPS — никто трогать не будет. Потому что мал клоп, да вонюч.
Куда страшнее то, что Запад тоже блокирует россиян извне. Очень многие иностранные сайты доступны из России, но специально возвращают 403 ошибку.
Например?
medium.com например
🤡🤡🤡
https://www.interfax.ru/russia/904324
Тут да, доступа нет.
А кроме этого сайта есть еще?
ну я раза 2 в день на такие сайты натыкаюсь когда ищу что-нибудь по вопросам, связанным с программированием, перебирая выдачу гугла - всякие аналоги habr (со статьями для программистов) закрывают доступ из рф. Названия не помню.
Ну таких много, постоянно натыкаюсь. Особенно бесит когда блокируют технические спецификации по программированию.
Ну или вот например healthline.com, очень качественный сайт про здоровый образ жизни. У них обычные статьи (текст и картинки), то есть трафик крошечный и блокировать Россию не имело экономического смысла.
Откуда вы знаете, какой у них смысл?
99%, что заблокировали из-за ДДОСа или боязни ДДОСа. Там же вон постоянно хвастаются, как российские хакеры "взломали" какой-то западный сайт.
Понимаете, если все коммерческие ВПН заблокируют, это станет повсеместным бизнесом - арендовать ВПСку, настроить там ВПН да продавать через телегу.
Если настройка на заграничном VPS перейдет в массовое русло, то будут пытаться блокировать и их. Эти черти просто так не успокоятся.
А на моноколесах въезд ещё не запретили?
Я не понимаю почему ещё пешкарусы не запретили.. ох уж эта неповоротливая бюрократия..
Быстрый VPN, который не блокируется: https://t.me/HideMeNow_bot
- Поддерживает неблокируемые протоколы Outline и VLESS.
- Серверы в Нидерландах, Турции и России (для уехавших, если нужны госсайты и российское тв).
- Высокая скорость: можно смотреть видео/Netflix в HD качестве.
- Бесплатный промопериод для тестирования и низкие цены
А что у аутлайн и ВЛЕСС со скоростью? Если я привык через обычный ВПН смотреть ютуб в 1080, на этих протоколах так можно будет делать если придется на них переходить?
Можно, скорость такая же, как на OpenVPN / IKEv2 / WireGuard
а мобильное приложение dailymotion (аналог тиктока) видео через ваш VPN показывает? А то у с польским и французскими VPN показывается лента, но сам видеоконтент не показывается (черные квадраты вместо видео) - вот думаю, они через геолокацию определяют что я в РФ и блокируют, или как..
Скачай fake GPS и проверь
Жаль, у многих, в свете событий последних лет, название "Ваалимаа" трансформировалось в "Валим нах"
угрожающие функционированию интернета
Наркоманы какие-то...
Как же задрали со своими хотелками! А камни с из космоса уже не угрожают? VPN им не нравится..
не интернета, а чебурнета.Финляндии запретили въезд на территорию республики на велосипедах из России с 9 ноября
самое время, как раз сезон велопокатушек заканчивается.
*отклеенная этикетка.жпг*