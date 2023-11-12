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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11-13 ноября: доллар — 92,05 рубля (на 13 копеек больше, чем 10 ноября), евро — 98,31 рубля (на 9 копеек меньше).

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Курсы на закрытии Мосбиржи 10 ноября: доллар — 92,29 рубля, евро — 98,55 рубля.

Курсы на Forex на 19:00 мск 10 ноября: доллар — 92,27 рубля, евро — 98,55 рубля.

Кто и как адаптируется

Автопроизводитель «Соллерс» запустит производство компонентов системы пассивной безопасности автомобиля, рассказал источник РБК в компании. Проект реализуют вместе с китайским партнёром (кто именно, не уточняется) на основе его технологий, рассматривается также создание совместного предприятия. Производить планируется подушки безопасности, электронные блоки управления системами безопасности, рулевые колёса и ремни безопасности.

Какие есть проблемы и трудности

Крупнейшие пропускные пункты в юго-восточной Финляндии запретили въезд на территорию республики на велосипедах из России с 9 ноября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника пограничной охраны КПП Ваалимаа. Информацию об ограничениях подтверждают читатели «Фонтанки». Въехать на велосипедах не получится через КПП Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа.

Контекст

Минцифры раскрыло принцип блокировки VPN-сервисов: блокироваться будут конкретные VPN-сервисы, которые экспертная комиссия определит как угрожающие функционированию интернета. Об этом ведомство рассказало в ответ на обращение партии «Новые люди».