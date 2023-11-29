Сооснователь СДЭК начал искать покупателя на свою долю в компании — «Ведомости» Статьи редакции
Возможной сделкой интересовались X5 Group, крупные банки и Qiwi, говорят источники газеты.
- Сооснователь и гендиректор СДЭК Леонид Гольдорт в связи с эмиграцией в Израиль хочет продать свою долю в ООО «СДЭК-Глобал», рассказали «Ведомостям» источник в компании-партнёре логистического оператора и близкий к СДЭК собеседник. О поиске покупателя на его долю от ритейлера, проводившего due diligence (оценку) активов, знает и источник в консалтинговой компании.
- По данным «Контур.Фокуса», у Гольдорта около 55,4% «СДЭК-Глобал». Другие совладельцы, по словам одного из источников, продавать свои доли на планируют.
- Близкий к СДЭК собеседник добавляет, что всего интерес к сделке проявляли 15 контрагентов. Переговоры вели «Совкомбанк» через своего бывшего топ-менеджера Кирилла Соколова, «Тинькофф», АФК «Система» и Qiwi, говорят источники. Сделкой также якобы интересовались «Почта России», «Сбер», «Делимобиль» и «Деловые линии». Собеседник в партнёре СДЭК говорит, что активные переговоры последний месяц ведёт сервис доставки 5post (входит в X5 Group).
- В «Совкомбанке» опровергли информацию. В АФК «Системе» заявили, что не ведут переговоры. В Qiwi отказались от комментариев, в «Почте России», «Сбере» и «Тинькофф» не ответили на запросы. «Деловые линии» не комментируют работу других участников рынка. В X5 Group «рассматривают все возможности для развития», но как публичная компания «информируют заинтересованные стороны только о совершённых сделках».
- После due diligence «Совкомбанк» от покупки актива отказался, посчитав его переоценённым, говорит близкий к СДЭК источник. По его словам, в целом проблема с оценкой стоимости компании тормозит переговоры: из-за низких активов, значительной части ПВЗ в лизинге и различающихся оценок банкам этот бизнес непонятен.
- По словам одного из источников, диапазон оценок СДЭК в ходе due diligence составил 20-25 млрд рублей. «Дочка» X5 Group оценила компанию выше — в 30-35 млрд рублей, добавляет он. Две крупные аудиторские компании отказались предоставить газете оценку СДЭК в связи с конфликтом интересов из-за участия в этих переговорах.
- СДЭК постоянно исследует рынок и стратегические альтернативы, анализирует собственную инвестиционную привлекательность и открыта к стратегическим партнёрствам, сообщил Гольдорт через пресс-службу. Он проигнорировал вопрос о продаже собственной доли, пишет газета.
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Убогая конторка, теряли раза 3 мои заказы
Ты с другими не работал))
Сдек на их фоне - оплот клиентоориентированности
Всех в студию) давай примеры
Проблемы у многих есть. Я вам конечно прям примерами не скажу. Потому что отправлял в основном сборные грузы небольшими региональными компаниями. И их названия мало о чем вам скажут. Но главная проблема всех перевозок это низкоквалифицированные кадры. Лично был свидетелем случая, когда карщик вилами проткнул здоровенную плазму в обрешетке. После чего сказав начальнику "И че ты мне сделаешь?" Написал заявление на увольнение и пошёл устраиваться в соседний склад.
Согласен, я когда в Ратек сдавал каждый раз думал, вот проходил человек мимо, сел на лавочку около офиса, а я ему теперь груз отдаю. Кто расписался в накладной - вообще не понятно. Куда он с моей коробкой пошёл - тоже. Может он за угол здания зашёл и побежал с ней куда то быстро, пока не поймали. В итоге раза 2 так помучался и решил больше не сдавать там. А через пол года они закрылись. Слышал по работе, что много чего там потерялось
мне должны были прийти две посылки. Одну получил, спрашиваю, а где вторая? Говорят, нужно какой-то номер... я говорю, фамилия же одна, телефон один, по базе посмотрите, что еще для меня есть. У нас так не работает!
Гальдорт нормальный мужик, патриот СДЕКа. Знаю его лично. Видимо надавили и поэтому иммигрировал.
Он вообще Гольдорт. А так, конечно, надавили, нужно спонсировать родную израильскую армию.
Дорого. Там деревню с людьми продали за €70к. Целиком. А тут доля, пф.
Потанин купит
И сделает СДЭКпот? Хотя это прямо название казино. С преферансомЪ и мадемуазелями.
Надо картинку с котом Томом авглядывающем из-за двери, но вместо морды кота - Патанин
Qiwi сам на ладан дышит....
Мигрировать в Израиль так себе затея, там есть нюансы
Я, закусывая размоченным в кипятке картоном:Мигрировать в Израиль так себе затея, там есть нюансы
В Газе дали интернет? А кто таки разнес Газу?
Надеюсь почта России купит. Тогда через месяц будут показатели, как у Озона.
Я бы хотел, чтобы почта купила и приватизировала вообще все транспортные, логистические и прочие службы доставки. А потом началась бы анархия!
Почта России-то куда?😂
Так долю в СДЭК или СДЭК Глобал?
Последняя, действительно не понятно кому нужна без головной компании.
Давайте откровенно, СДЭК - абсолютное говнище. А последняя движуха с дебильными сервисами лишь показывает, что в компании не понимают куда развиваться дальше, а команду наняли с улицы
«банкам этот бизнес непонятен».
Объясните им кто-нибудь уже
"Сделкой также интересовались «Почта России»" - та самая, котору из-за убытков закрыть хотят?