Турецкие экспортёры рассказали о проблемах при проведении платежей с Россией Статьи редакции
По данным ТАСС, перебои связаны с санкциями США.
- В последние недели турецкие компании, которые экспортируют товары в Россию, столкнулись с ростом числа проверок при проведении платежей, сообщил Reuters председатель Ассамблеи экспортеров Турции Мустафа Гюльтепе. Ситуация должна улучшиться в феврале 2024 года, отметил он.
- О проблемах с денежными переводами из Россию в турцию 16 января 2024-го также сообщало ТАСС. По словам источника агентства в турецкой банковской сфере, перебои связаны с санкциями США.
- Постановление американского Минфина «содержит слишком широкие формулировки», которые затрагивают работу с компаниями из России, пояснил собеседник. До получения дополнительных разъяснений турецкие банки находятся «в режиме ожидания», поскольку опасаются попадания под вторичные санкции.
- По данным Ассамблеи экспортёров Турции, Россия занимает седьмое место по экспорту турецких компаний. За 2023 год его объём составил около $9,4 млрд.
2.1K показов
1.1K открытий
Все мои турецкие карты как работали, так и работают
Давайте может через вас трансграничную торговлю организуем? А то турки какие-то проблемы выдумали)
Айфонов на пару ярдов закупим и проведем через Солудо))
В турции айфоны в 2-3 раза дороже чем в россии сейчас
Давайте закупим лучше там квартир и все поедем на море
Но какой ценой.....
Когда-нибудь я перееду в США. США буквально контролирует весь мир и я хочу быть там.
Уютный дневничок на другой вкладке браузера
Скиньте потом ссылку на блог, где вы на доставке зарабатываете и если в выходной не вышли на смену, то это ударит по кошельку
То ли дело в России, бесплатно всем деньги раздают и никто не работает
стрелочки переводите, ай яй яй
Вообще-то каждому мигранту на старте выдают стартовый капитал на открытие заведомо прибыльного бизнеса и инвестиционный портфель с доходность от 14,88% до 22,8%. Поэтому зря смеётесь.
можно вернуть в родную гавань Аляску
Тут неплохо в целом, но каких-то бенефитов от "контроля страны над миром" простые смертные особо не ощущают.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
сбер не может новую дочку открыть, чтобы убрать режим ожидания?
Сбер наш может, сбер наш может все что угодно, только банком, только банком не может быыыть
интересно, за счет чего?
Выпустят патч v2 для СВО под кодовом названием WW3 🌚
чё-то ссыктно, февраль ведь уже скоро
Поднимут комиссии, естественно. Этот ход решает любые проблемы в Турции.
открывать возможности для доп заработка - хороший ход
это первые слова любого турецкого ребенка
Думаешь Мустафа знает что-то?
думаешь, что это просто сеанс самотерапии?
согласуют номера фур, обеспечивающих трансграничные переводы
с рупиями не ясно что делать, а теперь и тьма лир будет?
вот бы рф выкупило и присоединило к г.о. Сочи Сиде. Ляпота бы была.
тьма лир? сомневаюсь что именно в таком направлении переводы будут преобладать
Яйцами пусть платят!
А может всё к этому и выстроено специально. Надеюсь, что так. Потому что за яйцами с таким ценником ходить стало некомфортно
Я, конечно, в финансах международных не особо, но что, блин, мешает сделать какой-нибудь Русско-турецкий банк и проводить платежи через него минуя всякие институты США?
Ничего не мешает.
Ну кроме того, что и рубли и лиры - не самые популярные валюты даже у бизнесменов - резидентов России и Турции
думаю, туркам не очень нужны рубли, а россиянам лиры (которые и самим туркам не особо упали)