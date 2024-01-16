Деньги
Артур Томилко

Турецкие экспортёры рассказали о проблемах при проведении платежей с Россией Статьи редакции

По данным ТАСС, перебои связаны с санкциями США.

  • В последние недели турецкие компании, которые экспортируют товары в Россию, столкнулись с ростом числа проверок при проведении платежей, сообщил Reuters председатель Ассамблеи экспортеров Турции Мустафа Гюльтепе. Ситуация должна улучшиться в феврале 2024 года, отметил он.
  • О проблемах с денежными переводами из Россию в турцию 16 января 2024-го также сообщало ТАСС. По словам источника агентства в турецкой банковской сфере, перебои связаны с санкциями США.
  • Постановление американского Минфина «содержит слишком широкие формулировки», которые затрагивают работу с компаниями из России, пояснил собеседник. До получения дополнительных разъяснений турецкие банки находятся «в режиме ожидания», поскольку опасаются попадания под вторичные санкции.
  • По данным Ассамблеи экспортёров Турции, Россия занимает седьмое место по экспорту турецких компаний. За 2023 год его объём составил около $9,4 млрд.

#новости #турция

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31 комментарий
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 Soludo

Все мои турецкие карты как работали, так и работают

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Алеоп

Давайте может через вас трансграничную торговлю организуем? А то турки какие-то проблемы выдумали)

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Борис Интеграторов

Айфонов на пару ярдов закупим и проведем через Солудо))

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Aleksei M

В турции айфоны в 2-3 раза дороже чем в россии сейчас

Давайте закупим лучше там квартир и все поедем на море

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semenova a.

Но какой ценой.....

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Платон Щукин

Когда-нибудь я перееду в США. США буквально контролирует весь мир и я хочу быть там.

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Горделивый Сербский Патриот

Уютный дневничок на другой вкладке браузера

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Алеоп

Скиньте потом ссылку на блог, где вы на доставке зарабатываете и если в выходной не вышли на смену, то это ударит по кошельку

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Кое-кто

То ли дело в России, бесплатно всем деньги раздают и никто не работает

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jonewayne

стрелочки переводите, ай яй яй

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jonewayne

Вообще-то каждому мигранту на старте выдают стартовый капитал на открытие заведомо прибыльного бизнеса и инвестиционный портфель с доходность от 14,88% до 22,8%. Поэтому зря смеётесь.

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Иван

можно вернуть в родную гавань Аляску

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Maxim Roslyakov

Тут неплохо в целом, но каких-то бенефитов от "контроля страны над миром" простые смертные особо не ощущают.

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Иван
турецкие банки находятся «в режиме ожидания»

сбер не может новую дочку открыть, чтобы убрать режим ожидания?

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лука

Сбер наш может, сбер наш может все что угодно, только банком, только банком не может быыыть

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Иван
Ситуация должна улучшиться в феврале 2024 года, отметил он.

интересно, за счет чего?

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jonewayne

Выпустят патч v2 для СВО под кодовом названием WW3 🌚

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Иван

чё-то ссыктно, февраль ведь уже скоро

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Soludo

Поднимут комиссии, естественно. Этот ход решает любые проблемы в Турции.

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лука

открывать возможности для доп заработка - хороший ход

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Soludo

это первые слова любого турецкого ребенка

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лука

Думаешь Мустафа знает что-то?

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Иван

думаешь, что это просто сеанс самотерапии?

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Дмитрий Зима

согласуют номера фур, обеспечивающих трансграничные переводы

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Иван

с рупиями не ясно что делать, а теперь и тьма лир будет?

вот бы рф выкупило и присоединило к г.о. Сочи Сиде. Ляпота бы была.

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Дмитрий Зима

тьма лир? сомневаюсь что именно в таком направлении переводы будут преобладать

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Тоже хочу

Яйцами пусть платят!

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Дмитрий Антонович

А может всё к этому и выстроено специально. Надеюсь, что так. Потому что за яйцами с таким ценником ходить стало некомфортно

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ilia

Я, конечно, в финансах международных не особо, но что, блин, мешает сделать какой-нибудь Русско-турецкий банк и проводить платежи через него минуя всякие институты США?

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Я сказал свое имя машине

Ничего не мешает.
Ну кроме того, что и рубли и лиры - не самые популярные валюты даже у бизнесменов - резидентов России и Турции

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Синий трактор

думаю, туркам не очень нужны рубли, а россиянам лиры (которые и самим туркам не особо упали)

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28 комментариев
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