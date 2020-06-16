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Офис
Лиана Липанова
2147

«Альфа-банк» открыл в Москве «отделение будущего» — с распознаванием лица на входе, без бумаги и стоек сотрудников Материал редакции

В рhygital-офисе компания решила сочетать цифровые сервисы и личные консультации.

40 комментариев
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«Альфа-банк» открыл в Москве свой первый рhygital-офис с сочетанием цифровых и физических каналов, сообщил vc.ru представитель компании. «Отделение будущего» появилось на улице Маросейка, д.10/1.

«Альфа-банк»

Если клиент ранее согласился на биометрию, система распознает его при входе в отделение и передаст сотруднику необходимую информацию: ФИО пользователя, какими сервисами банка пользуется, что ему может быть интересно и другое. По словам представителя «Альф-банка», распознавание лица работает с точностью до 98%.

«Альфа-банк»

В мобильном приложении банка можно оценить загруженность отделения и назначить время визита. Кроме того, компания отказалась от использования бумаги в рhygital-офисе — все документы подписываются и хранятся в смартфоне, объяснили в «Альфа-банке».

«Альфа-банк»

В новом отделении не будет стоек и отдельной рабочей зоны для сотрудников.

«Альфа-банк»

Новый офис — это вообще не про дизайн. Хотя он получился неплохой. Самое важное в офисе — это технологии «под капотом», то, что не бросается в глаза. Мы тестировали эти технологии и эргономику пространства с нашими клиентами в «картонном» офисе, в пространстве, которое очень быстро переделывается. За четыре месяца мы протестировали сотни гипотез и нашли оптимальное решение.

Обычно «отделения будущего» у других банков выглядят по-другому. Огромные экраны, голограммы и пугающие роботы. Ничего этого у нас нет. Phygital-офис выглядит вполне традиционно. Главное в нем — технологии, комфорт для людей и совершенно новый процесс обслуживания. Важно, что этот офис не останется в единственном экземпляре, это тиражируемая история.

Алексей Гиязов

директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка»

В ближайшие месяцы банк планирует открыть ещё два таких отделения: малый офис на Технопарке и флагманский на Кузнецком мосту. Осенью 2020 года компания начнёт масштабировать проект на остальные 525 офисов по всей России и планирует завершить обновление офисов в течение двух лет, добавили в «Альфа-банке».

На момент публикации заметки в банке не ответили, кто разрабатывал концепцию новых отделений и сколько стоил проект.

#новость #альфабанк

Лиана Липанова
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0
40 комментариев
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Вячеслав Григорьев

16

По словам представителя «Альф-банка», распознавание лица работает с точностью до 98%.

Когда попал в эти 2%

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Maxim Medvedev

8

Если все можно делать через смартфон, зачем вообще нужен такой офис (кроме как попиарится)?

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Олег Стаин

Maxim
6

Поэтому Тинькофф давно впереди)))

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selecadm

Maxim
1

В Альфа-банке, где даже сотрудники отделения не могут понять, что за кредитный договор у клиента в справке о наличии кредитов, а клиент потом сам догадывается, в чём дело, много чего нельзя делать через смартфон. Попробуйте картой другого банка пополнить счёт, к которому не привязана карта. Или перевести деньги другому клиенту Альфа-банка по номеру карты, если у вас нет карт, а только счета: вы даже не поймёте, что так нельзя, потому что будет написано "ошибка сервера". Или досрочно погасить кредит наличными, по которому остался последний платёж. Список можно продолжать.

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Сергей Сергеев

selecadm
0

Попробуйте картой другого банка пополнить счёт, к которому не привязана карта

Или досрочно погасить кредит наличными, по которому остался последний платёж

А расскажите, что будет. 

Ответить

selecadm

Сергей
0

В первом случае будет ошибка "Перевод невозможен. Карта, привязанная к счёту № такой-то, не найдена". Хотя мне нужны деньги на счёте, а не карте, и почему я не могу пополнить его картой другого банка, непонятно. Какое отношение имеет одно к другому?

Во втором случае будет ошибка "Мы пока не принимаем заявления на досрочное погашение, когда до закрытия кредита осталось меньше месяца. Пожалуйста, дождитесь списания ежемесячного платежа."

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Станислав Торт

Maxim
–2

Плохо читаете. Не "делать через смартфон", а "хранить документы в смартфоне".

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Иван Иванов

Станислав
0

Кстати, электронное хранение документов хуже всего. Хорошо, если депозитарий документов будет нейтральной стороной, а если мотивированной и заинтересованной на фальсификацию или уничтожение? Как декретом Ленина уничтожались записи о правах собственности, а потом после развала СССР границы колхозов вымарывались методом уничтожения документов. Или тетрадные счета, если забыть вообще о кассовых документах, потом не докажешь, что вклад был, даже попытка не пройдет. Все таки наиболее заинтересованное лицо свою бумажную копию может хранить, как зеницу ока, может спрятать куда-то, передать на хранение надежным людям и т.п, автономности больше.

Ответить

Chem Logist

8

Лучший банк - тот, куда не нужно ходить. Альфа к ним не относится и туда не стремиться, судя по пафосным помещениям.

Ответить

evilnw

8

В далёком будущем технологии Альфа-банка выйдут на новый уровень и это позволит уведомлять клиента об изменениях в договоре\тарифе.

Ответить

Laugh Radiant

evilnw
0

Какой вы фантазёр )))

Ответить

Алексей Фролов

evilnw
0

для этого нужно будет придти в фиджитал офис ;)

Ответить

Peter Dmitrienko

6

Зачем они вообще нужны?

Ответить

Алексей Фролов

Peter
0

в России полтысячи банков, а Альфа такой один (пока что)

Ответить

Карл

5

надо понимать, что вся эта красота - дизайн-проект в _бюро_ с замысловатым названием, красивые кресла, дорогие светильники и, подчёркивающие эту диджитальность, параметрические 3D-панели на стенах оплачиваются тобой, клиентом этого банка. За счет процентных ставок, комиссий, сборов и платежей. Мне эта красота нафиг не сдалась, если всё можно делать удаленно, как показывает опыт с другим банком, который называть, конечно же, не буду

Ответить

Алексей Фролов

Карл
0

Тинькофф
Некоторые его не любят, но речь всё же о модели банка, а не о персонах

Тут в ленте была статья о чат-ботах и живых консультантах для вип-клиентов;
Пусть такие отделения будут для випов, но пусть банки научатся дистанционно решать вопросы. Ведь специалист в отделении всё равно не принимает решений.

Ответить

Andrey Gordeev

Алексей
1

Перешёл с альфы на тинёк и честно не понимаю, как его можно не любить. Альфа далеко позади.

Ответить

Алексей Фролов

Andrey
0

Я вот не понимаю смысла всяких переходов. Банковского рабства нет, можно пользоваться разными банками, с выгодой для себя.

Ответить

Сергей Сергеев

Алексей
0

Мне кажется, что любая выгода от пользования хуевыми банками того не стоит. 

Ответить

Юрий Белоножкин

Алексей
1

 Пусть такие отделения будут для випов

Ну да, у випа возникли проблемы в пользовании банком и он такой «блин надо в отделение идти, там распознавание лица, каеф».

Единственными реальными кейсами пользования отделением банка остаются операции с большими суммами наличных, ипотека, инвестиции большие и подобное.

 Ведь специалист в отделении всё равно не принимает решений

Вот я сразу и подумал - работать-то будут те же самые люди все.

Ответить

Олег Кравченко

3

В будущем не будет отделений 🤦‍♂️

Ответить

Ivano Digital

2

по функционалу не понятно. Для решения каких вопросов туда будут ходить?

Ответить

Taiqa .

Ivano
0

Да все тоже самое. Только дизайн помещения иной...

Ответить

Михаил М

Ivano
0

Комуналку оплачивать

Ответить

Алексей Фролов

1

новое слово phygital = physical+digital

Ответить

Ilya Brin

Алексей
3

huigital = human digital ✨

Ответить

Ilya Brin

1

Без бумаги и стоек.
Простите.

Ответить

Sergei Bakharev

1

С таким планом развития, скорее the most nedodigital bank. 

Ответить

Syzygy

1

Альфа-Банк: в нашем офисе будущего документы подписывать можно прямо в смартфоне! Достаточно всего лишь прийти на Маросейку в Москве!

Тинькофф:

Ответить

Kot Wild

1

А что по этому поводу думает короновирус?

Ответить

Анжела Байрамукова

–3

пока мы живем в 2020, альфа банка живет в 2150

Ответить

Andrey Chuev

Анжела
0
Ответить

Анжела Байрамукова

Andrey
0

это же шутка, ну вы чего(

Ответить

Nikolay Lebedev

Анжела
0

кажись без хештегов народу уже не понимает

Ответить

Анжела Байрамукова

Nikolay
0

видимо так и есть

Ответить

Алексей Фролов

0

по теме  https://frankrg.com/7516

Альфа-Банк представит phygital-офисы
В отделениях банка заработают технологии геопозиционирования и биометрии Так банк сможет…
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Сергей Иванович

0

"The most phygital bank" - судя по надписям этот банк находится где-то в Лондоне?!

Ответить

Artemy

0

Я из-за тупости альфа-банка деньги потерял! Загружал евро через банкомат. Раньше можно было вставить любую карту и выбрать счет для пополнения. А теперь без вопросов начисляется на основной счет карты, в моем случае рублевый, с конвертацией по невкусному курсу. И узнал об этом изменении и о том, что теперь надо карту к другому счету заранее перепривязывать, конечно, постфактум.
Такой вот фиджитал.

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Юрий Белоножкин

Artemy
0

 Раньше можно было вставить любую карту и выбрать счет для пополнения

Я вставляю любую рублевую карту, всовываю евро - раньше куда деньги падали в этом случае?

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Nikolay Lebedev

0

Диванчики прикалывают... Особенно длинный светло-серый

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