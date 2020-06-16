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В рhygital-офисе компания решила сочетать цифровые сервисы и личные консультации.
«Альфа-банк» открыл в Москве свой первый рhygital-офис с сочетанием цифровых и физических каналов, сообщил vc.ru представитель компании. «Отделение будущего» появилось на улице Маросейка, д.10/1.
Если клиент ранее согласился на биометрию, система распознает его при входе в отделение и передаст сотруднику необходимую информацию: ФИО пользователя, какими сервисами банка пользуется, что ему может быть интересно и другое. По словам представителя «Альф-банка», распознавание лица работает с точностью до 98%.
В мобильном приложении банка можно оценить загруженность отделения и назначить время визита. Кроме того, компания отказалась от использования бумаги в рhygital-офисе — все документы подписываются и хранятся в смартфоне, объяснили в «Альфа-банке».
В новом отделении не будет стоек и отдельной рабочей зоны для сотрудников.
В ближайшие месяцы банк планирует открыть ещё два таких отделения: малый офис на Технопарке и флагманский на Кузнецком мосту. Осенью 2020 года компания начнёт масштабировать проект на остальные 525 офисов по всей России и планирует завершить обновление офисов в течение двух лет, добавили в «Альфа-банке».
На момент публикации заметки в банке не ответили, кто разрабатывал концепцию новых отделений и сколько стоил проект.
По словам представителя «Альф-банка», распознавание лица работает с точностью до 98%.
Когда попал в эти 2%
Если все можно делать через смартфон, зачем вообще нужен такой офис (кроме как попиарится)?
В Альфа-банке, где даже сотрудники отделения не могут понять, что за кредитный договор у клиента в справке о наличии кредитов, а клиент потом сам догадывается, в чём дело, много чего нельзя делать через смартфон. Попробуйте картой другого банка пополнить счёт, к которому не привязана карта. Или перевести деньги другому клиенту Альфа-банка по номеру карты, если у вас нет карт, а только счета: вы даже не поймёте, что так нельзя, потому что будет написано "ошибка сервера". Или досрочно погасить кредит наличными, по которому остался последний платёж. Список можно продолжать.
Попробуйте картой другого банка пополнить счёт, к которому не привязана карта
Или досрочно погасить кредит наличными, по которому остался последний платёж
А расскажите, что будет.
В первом случае будет ошибка "Перевод невозможен. Карта, привязанная к счёту № такой-то, не найдена". Хотя мне нужны деньги на счёте, а не карте, и почему я не могу пополнить его картой другого банка, непонятно. Какое отношение имеет одно к другому?
Во втором случае будет ошибка "Мы пока не принимаем заявления на досрочное погашение, когда до закрытия кредита осталось меньше месяца. Пожалуйста, дождитесь списания ежемесячного платежа."
Плохо читаете. Не "делать через смартфон", а "хранить документы в смартфоне".
Кстати, электронное хранение документов хуже всего. Хорошо, если депозитарий документов будет нейтральной стороной, а если мотивированной и заинтересованной на фальсификацию или уничтожение? Как декретом Ленина уничтожались записи о правах собственности, а потом после развала СССР границы колхозов вымарывались методом уничтожения документов. Или тетрадные счета, если забыть вообще о кассовых документах, потом не докажешь, что вклад был, даже попытка не пройдет. Все таки наиболее заинтересованное лицо свою бумажную копию может хранить, как зеницу ока, может спрятать куда-то, передать на хранение надежным людям и т.п, автономности больше.
Лучший банк - тот, куда не нужно ходить. Альфа к ним не относится и туда не стремиться, судя по пафосным помещениям.
В далёком будущем технологии Альфа-банка выйдут на новый уровень и это позволит уведомлять клиента об изменениях в договоре\тарифе.
Зачем они вообще нужны?
надо понимать, что вся эта красота - дизайн-проект в _бюро_ с замысловатым названием, красивые кресла, дорогие светильники и, подчёркивающие эту диджитальность, параметрические 3D-панели на стенах оплачиваются тобой, клиентом этого банка. За счет процентных ставок, комиссий, сборов и платежей. Мне эта красота нафиг не сдалась, если всё можно делать удаленно, как показывает опыт с другим банком, который называть, конечно же, не буду
Тинькофф
Некоторые его не любят, но речь всё же о модели банка, а не о персонах
Тут в ленте была статья о чат-ботах и живых консультантах для вип-клиентов;
Пусть такие отделения будут для випов, но пусть банки научатся дистанционно решать вопросы. Ведь специалист в отделении всё равно не принимает решений.
Перешёл с альфы на тинёк и честно не понимаю, как его можно не любить. Альфа далеко позади.
Я вот не понимаю смысла всяких переходов. Банковского рабства нет, можно пользоваться разными банками, с выгодой для себя.
Мне кажется, что любая выгода от пользования хуевыми банками того не стоит.
Пусть такие отделения будут для випов
Ну да, у випа возникли проблемы в пользовании банком и он такой «блин надо в отделение идти, там распознавание лица, каеф».
Единственными реальными кейсами пользования отделением банка остаются операции с большими суммами наличных, ипотека, инвестиции большие и подобное.
Ведь специалист в отделении всё равно не принимает решений
Вот я сразу и подумал - работать-то будут те же самые люди все.
по функционалу не понятно. Для решения каких вопросов туда будут ходить?
новое слово phygital = physical+digital
Альфа-Банк: в нашем офисе будущего документы подписывать можно прямо в смартфоне! Достаточно всего лишь прийти на Маросейку в Москве!
Тинькофф:
пока мы живем в 2020, альфа банка живет в 2150
это же шутка, ну вы чего(
кажись без хештегов народу уже не понимает
"The most phygital bank" - судя по надписям этот банк находится где-то в Лондоне?!
Я из-за тупости альфа-банка деньги потерял! Загружал евро через банкомат. Раньше можно было вставить любую карту и выбрать счет для пополнения. А теперь без вопросов начисляется на основной счет карты, в моем случае рублевый, с конвертацией по невкусному курсу. И узнал об этом изменении и о том, что теперь надо карту к другому счету заранее перепривязывать, конечно, постфактум.
Такой вот фиджитал.
Раньше можно было вставить любую карту и выбрать счет для пополнения
Я вставляю любую рублевую карту, всовываю евро - раньше куда деньги падали в этом случае?
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