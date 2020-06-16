Новый офис — это вообще не про дизайн. Хотя он получился неплохой. Самое важное в офисе — это технологии «под капотом», то, что не бросается в глаза. Мы тестировали эти технологии и эргономику пространства с нашими клиентами в «картонном» офисе, в пространстве, которое очень быстро переделывается. За четыре месяца мы протестировали сотни гипотез и нашли оптимальное решение.

Обычно «отделения будущего» у других банков выглядят по-другому. Огромные экраны, голограммы и пугающие роботы. Ничего этого у нас нет. Phygital-офис выглядит вполне традиционно. Главное в нем — технологии, комфорт для людей и совершенно новый процесс обслуживания. Важно, что этот офис не останется в единственном экземпляре, это тиражируемая история.