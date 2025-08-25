Популярное
Евгения Евсеева
Офис

«Т-Технологии» открыли флагманский ИТ-хаб в Санкт-Петербурге — на десять этажей и 30 тысяч м²

С коворкингом, кафе, кофейней, фитнес-залом, переговорными и другими зонами.

Источник здесь и далее: «Т-Технологии»
  • Это десятиэтажный офис площадью 30 тысяч м², сообщили в компании. Разместиться в ИТ-хабе могут до 2500 сотрудников —

    разработчики, аналитики, ML-специалисты и специалисты по информационной безопасности.

  • Пространство спроектировано по принципу «город в городе»: внутри офиса и в его окружении доступна вся необходимая инфраструктура.

  • Есть трансформируемые переговорные, кафе и кофейня, кабинет терапевта, массажный кабинет, фитнес-зал, столовая.

  • Также доступны зоны отдыха: массажные кресла, библиотека, ботанический сад, комната с VR, музыкальная комната, лаунж-зона с настольным теннисом и бильярдом, детская комната для сотрудников с детьми.
  • Для сосредоточенной работы предусмотрены «тихие зоны», для звонков — акустические кабинки и одиночные переговорные, доступные на каждом этаже. Есть коворкинг и конференц-зал для мероприятий — от крупных конференций до небольших митапов.

  • Каждый этаж оформлен в собственной концепции. Есть «Место силы», «Ботанический сад», «Библиотека», «Культурный квартал», а также «Острова Петербурга» — тематические этажи, названные в честь локаций города.

  • От станций метро до бизнес-центра будут курсировать бесплатные шаттлы от компании. Архитектуру здания разработало немецкое бюро TCHOBAN VOSS Architekten.

  • У «Т‑Технологий» есть сеть региональных ИТ-хабов по всей России и Беларуси — их более 25, включая Екатеринбург, Новосибирск, Уфу, Владивосток, Казань.

#новости #ттехнологии

93 комментария