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Но приезжать в Москву и уезжать из города пока можно.
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём блоге о введении режима самоизоляции для всех горожан с 30 марта 2020 года. Покидать квартиры жители смогут:
Собянин подчеркнул, что россияне смогут приезжать в Москву и выезжать из города. Речь идёт об ограничении перемещений по городу без веских оснований, написал он.
«В течение ближайшей недели будет развернута “умная” система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — заявил Собянин.
Также власти напомнили о необходимости держать дистанцию от других людей не менее 1,5 метров за исключением поездок на такси. Магазины, аптеки и другие организации, в которых находятся или работают люди, должны обеспечить соблюдение социальной дистанции — в частности, нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.
Срок действия проездных билетов продлят на пять дней для пассажиров, которые не совершат ни одной поездки в общественном транспорте с 30 марта по 3 апреля. Также городские власти выделят компенсации гражданам, которые потеряют работу из-за пандемии, — 19 500 рублей в месяц.
26 марта Собянин распорядился временно закрыть парикмахерские и другой бизнес, связанный с оказанием услуг, при которых требуется личное присутствие человека, а также рестораны, кафе и другие заведения общепита, магазины. Исключение сделали для продуктовых, аптек, магазинов товаров первой необходимости, транспорта и некоторых других сфер бизнеса.
У меня один вопрос, почему когда нужно было протащить поправки об обнулении сроков Путина, это сделали за пару день, через думу, совфед и КС. А когда необходима правовая и нормативная база для введения карантина, ее нет. Почему это не сделано? Потому что по факту Собянин не имеет право на такое распоряжение, да мера оправдана, но вот именно так начинается беспредел.
Карантин - это негатив. Пути-Пути не хочет брать его на себя опасаясь снижения рейтинга, который ему понадобится чтобы пролоббировать у населения обнуление. Также на это понадобятся деньги, которые сейчас уходят на поддержание курса от окончательного падения. Есть мнение, что Пути-Пути торопился с референдумом чтобы успеть протолкнуть обнуление, а затем народ порадовался бы девальвации и карантину, но не успел. Поэтому теперь грязную работу за него делают другие, а государство экономит. Настолько, что даже вместо карантина объявило выходные за счёт работодателя.
Но всё это, конечно же, домыслы и слухи, правда?
Они приняты настолько же легитимно, насколько присоединили Крым. Т.е. какая-то иллюзия законности есть, но и по российским, и по украинским законам процедура должна быть другой, а по российским в придачу есть уголовная ответственность за подготовку подобного референдума. Так и здесь: глава ЦИК заявляет что это не нужно, и она как бы не пустое место, но в действующей конституции написано другое, и в новой тоже...
Но это хоть как то обставлено правовыми актами, а сейчас по факту вообще непонятно на каком основании правовом. Тут вопрос в том, что можно было в конце января, в феврале, нормально , подготовить базу для таких действий, но нет надо было заниматься ненужной суетой с поправками , и думать , что пронесет. Те полагаться на авось и что подфартит. Все фарт прошел.
Обоснуете или просто так сказали? В чем именно не легитимность?!
Все поправки относятся к ст 3-8 Конституции.
Открываем статью 136 Конституции РФ и читаем её:
"Поправки к главам 3 - 8 Конституции Российской Федерации принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации."
Нет никаких оговорок о голосовании народа, нет никаких оговорок о референдуме, нет оговорок ни о чем, кроме прямо сказанного - изменения принимаются и вступают в силу после одобрения органами законодательной власти не менее 2/3 субъектов.
Совет Федерации принял изменения Конституции РФ 11 марта 2020 года.
Всё, изменения приняты. И будут действовать независимо ни от чего.
ну вот вы и ответили на свой вопрос. Ну еще чтобы показать, что его поддерживают типа граждане
Вы даже не поняли, что собственными миллениальскими ручонками преподнесли Путину индульгенцию и карт-бланш одновременно. Вас сделали, как котят.
Введи Путин сразу ЧП - свободные люди начали бы возмущаться ограничением свободного разума. А так вы продемонстрировали, что представляете собой угрозу для безопасности населения - и вуаля! получите закрытые города и перемещение по пропускам.
Пути не хочет брать его на себя опасаясь снижения рейтинга
Думаете рейтинг может принимать отрицательные значения?
Тогда придётся компенсировать расходы.
И самое главное - зачем это им нужно
есть версия, что в столице назревает серьезный политический переворот
но даже это не объясняет совершенно беспредельных мер по изоляции всех подряд
Интересно куда исчезли те черти которые писали "вот тут бля коронавирус по всему миру, а дед все хочет голосование за поправки провести". Он их перенес, на неопределенный срок. Ок. Теперь нужно что то новое придумать. Хотя зачем? Эти же черти пишут что "кококо это наша победа переноса голосования!"
Все предельно просто. Жёсткий карантин у наших полуевропейских 'свободомыслящим' гражданан вызвал бы панику и отторжение и негатив. А так, пошагово, все относятся к ограничениям гораздо с большим адекватном, пониманием и исполнитель но стью. Так что все правильно.
Дмитрий, вам надо поспать, потому что в вашей парадигме пробел - стоящие в пробках на шашлыки/ очереди в леруа это определенно не свободолюбивые полуевропейские граждане
Приказ о выходной неделе по сути антиконституционный, хотя и ссылается на статью Конституции, где говорится о правах президента РФ. По сути он выкатил приказ не по закону, а потому что просто может и никто ему ничего против не скажет.
как я поняла, государство не заинтересовано вводить карантин, потому что там есть формальности, по которым нужно будет финансовую поддержку оказывать бизнесам, страховым, людям. А этого наверху не хотят, конечно.
Хотели сделать неделю нерабочей, вдруг прокатило бы. Но нет
Вчерашний шашлык москвичи на долго запомнят.
это с шашлыком не связано никак
"В мэрии были взбешены, когда увидели по "России-24" ролики с гуляющими на шашлыках москвичами", - сказал Русской службе Би-би-си близкий к мэрии источник.
По словам источника в мэрии, ужесточение карантинных мер изначально планировалось в конце следующей недели, но то, что нерабочая неделя спровоцировала народные гуляния в парках, ускорило ужесточение карантинных мер.
"Взбешены" - не более чем фигура речи. Вы же не думаете, что Собянин сам лично орал на телевизор благим матом с налившимися кровью глазами? Там просто оценили неэффективность текущих мер и развернули папку "План Б"
Скорее всего, это продолжение плана А: п.1 попросили, как свободных людей, принять осознанное решение ради общего блага. Миллениалы предпочли вседозволенность (которую всегда принимали за свободу.) п. 2 Получите-распишитесь полицейские меры.
Если вы действительно так думаете, то у меня для вас плохие новости: вы не просто наивны.
Нам введут не просто карантин, а чрезвычайное положение. Спасибо вам, люди прекрасной России будущего.
Ну наконец-то. Наши граждане много знают о своих правах и мало знают о своей ответственности. Несмотря на все уговоры - все парки и публичные пространства забиты людьми. Видимо с нами только так и можно, жестко.
Так может начать уже соблюдать эти права сраные??? Право на свободу информации, право на независимые сми, право на достоверную информацию о происходящей пандемии? Вообще-то у нас с утра до вечера рассказывают, что все в порядке, все работает штатно, меры чисто профилактические...
Ещё в конце рабочей недели составлялись списки на пропуска. Для московских властей было очевидно, что, вероятнее всего, большинство положит на все просьбы оставаться дома и что придётся прибегать к более жёстким мерам.
Обязанность образуется в результате требования. Требования не посещать парки не было, санкций за посещение парков не установлено на данный момент. Если уж вы такой легист.
откровенную ложь могу только минуснуть
Режим самоизоляции это что? Что определяет обязанность человека ходить на работу? Что означает словочетание "ближайший работающий магазин"? Что означает "бытовой мусор", когда наступает необходимость "вынести бытовой мусор"? В конце-концов, какие санкции вводятся за нарушение введенных Указом ограничений? Почему используется эвфемизм "самомзоляция" вместо формулировок, где сказано о карантине? Санкции введены за нарушение карантина, а не режима самоизрляции, административная и уголовная ответственность введена за нарушение карантина. Юриспруденция не терпит к себе поверхностного отношения. Если вы не можете сформулировать по каким-то причинам норму, согласованную с существующей базой, то не надо строить из себя юриста. У мэра города есть ограниченные полномочия, он не может, например, вводить карантин. Так же мэр не может изменять КоАП и УК, исполнительная власть занимается правоприменением. Россия страна юристов, а даже указ составить некому.
пока под указ подведут нормативно-правовое обоснование твой дедушка уже умрет в коммунарке
юриспруденция - это не физика и не математика
стерпит и не такое
Мой дедушка, председатель ВС в одной из республик, доктор юридических наук скорее умрет от смеха, когда подобные мэру Москвы правовые нигилисты подпишут еще какой-нибудь подобный смешной указ. Есть норма права, вопрос почему не вводится карантин? Предписанием мэра можно вводить карантин, только учредив экспертную комиссию, она объявит необходимость карантина или не объявит, и вот как раз за нарушение режима карантина действующая нормативная база имеет набор санкций.
Ой, а что, свободной воли уже не надо? Потребовалась полицейская дубинка?
Свободной воли не надо, надо вводить норму. Свобода воли это философская категория, не правовая. Свобдный человек может выбрать для себя смерть от заболевания, может так же заражать других. Отличительная особенность права как раз в том, что человек имеет право на любое преступление, но законом назначены в отместку за это санкции.
Вы свободный человек или нет? Вас попросили сделать выбор для общего блага. Вы выбрали себя.
Я не эксперт по всем вопросам. И мэр тоже, но мэр может по решению экспертной комиссии предписать режим карантина, учредив сначала экспертную комиссию. Я не могу этого сделать. И определить, что такое общее благо я тоже единолично не могу. Вернее, мое определение может не понравится вам, а ваше мне. Но мы можем в результате обсуждения найти общее. Для этого и нужен парламент. Но если нет времени на обсуждение, то есть механизм введения ЧС и наделения должностных лиц специальными полномочиями, это тоже в рамках закона.
Вас не просили высказывать экспертное мнение. Вас просили выполнить распоряжение, основанное на экспертном мнении.
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С Вами - да, а мы (остальные) уж как-нибудь сами разберемся как нам жить и что делать.
разбирайтесь где-нибудь не в моей стране
А она не ваша
сам как-нибудь разберусь чья
Интересный поворот! То есть, сейчас вы уже сами разберётесь))
А до этого что писали?
«С нами» — это с людьми. В Италии, Испании, США было то же самое.
А если выйду то чё?
(Не указали, что грозит за несоблюдение. Написали бы сразу «5 лет тюрьмы если не выполните следующее:» и далее по тексту)
Штраф до 1 млн.руб. Статью уже приняли.
В случае объявления карантина. А его объявили?
Был бы человек, а статья найдётся
Мне шили много разных статей. На уровне дознания разваливались. Денег не даю принципиально.
Ути-пуси какой
Нет, тут либо ути-пути, либо уси-пуси, я бы на вашем месте выбрал второе, во избежание сходства до степени смешения на этапе дознания.
Есть законные процедуры, которые имеют для всех сторон объективные (правовые) последствия. Вводите и всё хорошо будет. Нет, пытаются изобрести очередной велосипед.
В Калифорнии в долине такие же ослы поперлись на пляжи в первый день карантина, в итоге все штатовские парки в долине закрыли и пойнт рейес на следующий день. Законы законами, но те, кто кричит про беспредел в данной конкретной ситуации, наверное, не способны прикинуть хуй к носу, глядя на Нью Йорк, и сопоставить сценарий. Сегодня Трамп решил не вводить официальный карантин для Нью Йорка, но не потому, что он за демократию, а потому что люди там уже поняли в чем дело и обосрались: незачем уже. Власти в Москве тоже обосрались, потому что чисто по числам уже довольно поздно избежать горы трупов. Действуют доступными методами, немного дикими, но логичными, так что дубинки по ослиным репам наконец-то смогут сослужить хорошую службу.
какие горы трупов? ваши больные фантазии уже зашкаливают
60+, в основном мужчины с историей употребления табака. Смертность напрямую зависит от демографии + качества оказания помощи. Я не вижу причин, почему медпомощь в Москве лучше, чем в Нью-Йорке, а курят меньше, чем в Италии. Отсюда вывод. Разница с гриппом в заразности огромная, так что тыкать статистикой по гриппу в меня бесполезно.
враньё
80+ с различными осложнениями по другим, не относящимся к вирусу, причинам
выводы у вас сделаны из ничего буквально
Вранье? Посмотрите на статистику по Италии хотя бы. На смертность и на число умерших по возрастным группам. Да, если вы моложе 60, то риск умереть сильно ниже, чем если вам за 80. Но он все равно есть и не равен нулю.
Ну вот смотрю я на статистику по Италии и вижу:
62 млн все население, 8 тысяч умерло от короновируса.
Итого 0,012% населения умерло именно от короновируса.
Где горы трупов то? Если что, то в Италии ежегодно 150 тысяч человек умирает.
Извините, но вы гуманитарий, да? Сравнивать смертность В ГОД со смертностью за ~2-3 недели. В Италии умирает по 600-700 человек в день и уже умерло 11к человек, а не 8к. На 365 я надеюсь умножить сможете сами. Хотя конечно на 365 умножать тоже некорректно, так как через пару месяцев в смертность в сутки снизится, но все равно. Смертность будет явно высокой. Если для вас увелечение смертности на 100% или даже на 50% - это не горы трупов, то ок. Видимо у нас разные критерии.
Лихо передергиваете. Тезисно:
1. Ок, 11 тысяч на данный момент. Это 0,017% населения умерло от короновируса. С этим то спорить будете?
2. "Смертность будет явно высокой." - не нужно гадать, см. п.1
3. Чтобы смертность увеличилась на 50-100%, как вы говорите, то умереть от короновируса должно 75-150 тысяч. А этого даже близко нет.
P.S.
Глянул стату по смертности. В Италии от всех умерших умерло именно от короновируса 3,2%.
По итальянской статистике смертность составляет 10%. Это от числа заболевших считается естественно, а не от всего населения. Понятно, что 10% это цифра завышенная, так как далеко не все больные тестируются и выявляются, но в любом случае смертность высокая.
Но вы явно гуманитарий и не понимаете как нужно корректно сравнивать число смертей в ГОД с числом смертей за 3 недели. Это сейчас 11к смертей, а через полгода будет 111к. Потому что в сутки умирает по 500-1000 человек.
Добавил ваш коммент в избранное с одной целью.
Давайте так, если через пол года в Италии не будет 111к умеревших от кроновируса, то вы мне вышлите 2 бутылки Лагавулина 16 летнего?
А если будут, то я вам. Окес?
1. А всё население переболело коронавирусом? Официально менее 100к. И это на 60 млн человек.Очень малая часть, т.к. ввели очень жесткий карантин.
2. См. пункт 1.
3. Достаточно убрать карантин и заразиться всей Италией. Смертность скорее всего даже вырастит минимум раз в 5, пока все не переболеют.
Вывод сделан в первом комментарии: я одобряю загонять вас дубинкой по голове в вашу халупу. Статистика неидеальна, в частности потому, что не подчеркивает важность оказания медпомощи в отделениях интенсивной терапии и его влияние на выживаемость по всему спектру, но выводы из нее сделаны правильные.
замечательно, вам осталось уяснить только одно - вас так же загонят в вашу халупу дубинкой по башке, а возможно и на бутыль посадят, не особо разбираясь - причем, с полного вашего согласия и одобрения
У меня карантин начался за неделю до официального объявления по округу и за полторы по штату. Это называется адекватность.
это называется обосрался
как известно, для здорового человека заболевание проходит в легкой форме без какой-либо серьезной опасности для организма
Вот именно, я думаю о других людях. Это называется адекватность. Ты мне надоел, тролль, покушал немного и ладно.
Это называется паника / истерия / что угодно, но не адекватность. Видать ты там частенько получаешь дубиной по ослиной репе, последствия налицо.
Тестируют мало. "Уровень" США как раз попер с ростом количества тестов. В Калифорнии так мало случаев, потому что губер распорядился тестировать только тех, у которых схема лечения в зависимости от результата меняется. Так что есть вероятность, что в Москве уже полно мелких латентных очагов, которые проявятся в течение пары недель, но предсказать масштаб сложно. У экспоненты разница масштабов — даже гигантская — это всего лишь смещение по времени, причем в данном случае небольшое (каких-то 2 недели по вашим оценкам). Пока устаканится новый порядок + болезнь в активной фазе, по трупам уже могут и догнать...
В Калифорнии мало случаев, потому что тут shelter in place ввели рано и потому что даже до его введения многие работадатели перевели людей на удаленко. В последнею неделю перед изоляцией в центре СФ людей было в разы меньше обычного. Это ДО введения изоляции.
А тестируют достаточно. Что можно четко увидеть из пропорции позитивных/негативных тестов. Если бы тестировали только тех у кого точно вирус, то процент позитивных тестов был бы не 10-15%, а значительно выше. Конечно было бы лучше, если бы тестов было еще больше, но их вполне достаточно.
Прояснили бы что с ИП. Можно ли ездить на свой склад, например?
Написано же:
Для поездок на работу, если есть обязанность ходить на работу.
ИП сам решает, есть ли у него обязанность!
Вроде интернет магазинов не касается, если верить указу. Посмотрим.
Мы пока курьеров своих притормозили. Так как ранее говорилось, что доставлять можно только лекарства и продукты питания. Удивительно, что заказчики понятливые, соглашаются неделю ждать. Хотя понятно, что большинство потом откажутся от заказов.
В Мск это продлится больше недели, если вести отсчёт с завтрашнего дня.
(оценочное суждение :-)
Я тоже так думаю. Особенно если куча граждан будут нигелистничать и разгуливать не смотря на предостережения и запреты.
Семёнович достаточно прозрачно намекнул про сроки:
А в ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы.
Никто не будет в ближайшие дни выдавать пропуска, чтобы они действовали 2-3 дня до конца недели.
В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль.
Никто не будет ближайшую неделю развёртывать систему контроля, чтобы в понедельник 6 апреля её свернуть. Ну и нельзя «постепенно, но неуклонно ужесточать», чтобы на седьмой день в момент всё обнулить.
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichenie-peredvizheniya-i-sospodderzhka-grazhdan
Будут смотреть по ситуации, но что ситуация продлится до 13 апреля более чем уверен.
соскучились по сталинским временам, надо же
кто бы мог подумать
Я не жил при Сталине, и не берусь его судить.
значит, любовь к запретам передалась генетически
бывает
Вы не видите разницу запрета для сохранения жизней и тупого ограничения свободы?
вы там тоже ебанулись на почве коронавируса? мда, ну что сказать
Интересно, ебанулся я, а истерика у вас :)
многомиллионный город посадили под домашний арест из-за ничего
это не просто истерика, это уже паранойя
Потом, когда будут на улице падать трупы пачками, у вас будет вторая истерика, почему всех не рассадили раньше.
ну вот и у вас уже бред сумасшедшего с галлюциинациями в виде гор трупов
галоперидольчику что ли? так можно очень далеко зайти в своих больных фантазиях
Буду рад, если окажусь неправым. План на неделю я себе накидал, буду работать и не отвлекаться на всякую хрень.
тогда надо освободить от работы всех и строго следить за этим, а то половина работодателей забила на указ и планируют работать
Подозреваю, что завтра введут режим ЧС, и таким мало не покажется. В новостях ещё мелькает, что могут ввести пропуска для выхода на улицу. Может и фейк.
тоже не понимаю. у нас онлайн магазин детских игрушек и склад в москве. Доставка происходит сторонними курьерскими службами. так и не понял, могут ли мои складские работники выходить на работу или нет
Объясните мне, какую силу имеет объявление размещённое в его личном частном бложике? И почему это распоряжение не на официальном сайте мэрии Москвы?
У меня два дня на найти валютный банкомат чтобы снять деньги из Рокетбанка, это уважительная причина?
Или я могу слать каждого кто попытается меня остановить ввиду не официального статуса распоряжения?
Вот это бы мне объяснили:
"«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона, и в конституционно значимых целях, а значит введение таких ограничений исключительная компетенция Федерального Собрания и Президента», — сказал Клишас.
Или вот это :
Статья 56 Конституции РФ говорит о том, что ограничивать основные права и свободы граждан можно только в условиях режима ЧС. Так как режим ЧС не введен, за несоблюдение указа о самоизоляции не должно наступать ответственности.
Завтра утром может чего-то выкатят?
Ну действительно, а то какой то колхоз а не государство.
Конечно, в империях есть законы, но они - только фасад, за которым сосредоточены особые войска, всегда готовые подавить неизбежные восстания субъектов империи:
преторианская гвардия Древнего Рима, Королевский флот
Великобритании, войска ее Гитлера, КГБ и внутренние
войска МВД в России, не говоря уже о бандах наемных головорезов, которым будет поручено скреплять имперскую
Америку. Цинизм, который всегда сопровождает недемократические, имперские правительства, вызывает коррупцию, социальное расслоение, милитаризм, расизм, трайбализм и нетерпимость, какие только можно вообразить.
Томас У. Читтам
Собянинский "режим самоизоляции" незаконен! выпустил очередную маляву о том, что с 30 марта он что-то там ужесточает. А на каком, собственно, основании? Кто он такой, чтобы ограничивать гражданские свободы, не выпуская людей из квартир? Я не работаю в мэрии, подчиненным Собянина не являюсь, стало быть его инструктивным письмам и приказам не подчиняюсь. Тем более столь наглым. Но при этом иезуитски лукавым!
Обратите внимание, что и как пишет этот самый Собянин. "Сегодня мной подписан указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
1. Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста..."
Может ли какой-то чиновник или даже президент подписывать указ, ограничивающий конституционные права и свободы вне объявленного чрезвычайного или военного положения? Наверное, Собянин это понимает, как и все прочие чинуши, именно поэтому он и пишет о режиме "самоизоляции". САМОизоляции, то есть мы как бы сами, добровольно будет изолировать сами себя. Это примерно как при коммунистах - "добровольно-принудительный порядок"? Что такое "режим самоизоляции" и какой у него правовой статус?
А какое наказание за нарушение режима? Пожурят?
Заведут уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Ничего не докажут, но крови попьют изрядно.
«Ничего не докажут» - какой ты наивный 😂
Уверен что если решат штрафовать - оштрафуют. Более того, готов спорить, что если народ продолжит нарушать правила, кого-нибудь показательно посадят.
Человек имеет право рисковать своим здоровьем, даже смертельно. Потому что его тело принадлежит только ему.
Государство давно лишило людей этого права, когда запретило им покупать героин или ночью купаться в море. Сегодня мы видим, как лишение права рисковать собой привело почти к тотальной экспроприации прав собственности — людям больше не принадлежат ни их предприятия, ни их улицы, которые государство просто для них закрыло. Все, что чиновники оставили человеку, — это его жилище. Только в этих узких рамках частной собственности человек пока сохраняет свободу. Такой массовой и масштабной экспроприации в Европе не было со времен Советского Союза. Экономический ущерб от этого тоже может быть сопоставимым, если военное положение не снимут еще пару месяцев.
Все это было вполне предсказуемо: https://vk.com/wall-81310213_290
Можно спорить, имеет ли государство право насильно изолировать больных коронавирусом людей, а если да, то и всех, кто непосредственно контактировал с больными, поскольку они представляют физическую опасность для окружающих. Возможно, что не имеет. Но не стоит и вопроса о том, имеет ли государство право изолировать сотни миллионов здоровых людей. Это прямое нарушение прав собственности человека.
Говоря ежечасно о страданиях зараженных, няньки для взрослых забывают о страданиях здоровых людей. Почему одни страдания более важны, чем другие? Это дело личного выбора, кому вам сочувствовать больше — тысячам смертельно больных стариков или миллионам здоровых людей, которые лишились работы, чьи мелкие предприятия разорились, чья жизнь разрушена под тяжестью долгов и сломанных планов. Что хуже — благополучно переболеть, как 98% зараженных, и как не бывало вернуться к нормальной жизни, или понять, что прежней нормальной жизни больше нет и, возможно, не будет?
Измерить и объективно сравнить страдания двух людей невозможно. Но даже если мы могли бы сравнить их, почему меньшее страдание одного человека предпочтительнее большего страдания другого? Другими словами, почему одного человека мы должны принести в жертву ради другого?
Единственный объективный критерий, который у нас есть на этот счет, — это границы прав собственности. Здоровые люди не виноваты в том, что кто-то болеет и умирает. Их не за что наказывать и ограничивать их права.
Некоторые люди болеют и умирают из-за вируса — естественной причины. В то же время другие несут убытки и разоряются из-за людей — преступников, отнимающих у них собственность. В этом существенная разница между двумя страдающими группами.
Самое пугающее в антиутопии, которая наступила на наших глазах, это широкая поддержка действий правительств со стороны населения. Вместе с правами собственности государство лишает людей чувства ответственности. Ответственный и свободный человек рассуждал бы так.
Если боишься заболеть — сиди дома. Не боишься — иди хоть в ночной клуб. Каждый должен решать за себя, и никто не должен решать за других. Это свободные действия, ответственность за которые каждый несет для себя.
Исландия отделена от охваченных пандемией Европы и Америки океаном, однако коронавирус добрался и сюда. По состоянию на вечер воскресенья в стране было отмечено 963 зараженных и 2 смерти. Для страны с населением в 364 000 человек это значительная цифра. массовое тестирование населения на коронавирус. Уже к 25 марта Исландия провела 12 615 тестов — то есть ими было охвачено 3,5% местного населения. По заявлению властей, это самый высокий показатель в мире. Анализ исландских данных показывает, что у половины людей с диагнозом COVID-19 не проявляется никаких симптомов заболевания. У большинства остальных она протекает подобно легкой простуде.
В большинстве стран мира людей без симптомов не тестируют на коронавирус и не подвергают карантину. Между тем, они могут распространять инфекцию, сами того не осознавая.
позволит стране преодолеть критическую ситуацию без жестких ограничительных мер. Здесь запретили собрания больше 20 человек, однако в остальном жизнь идет почти как прежде.
Все так, но в каждой стране своя мутация вируса, плюс индивидуальные и расовые различия.
Если удивляться то только Японцам с их «ультра» низкими цифрами, учитывая корабль
курабль это была супер тупость
держать людей в закрытом помещении с общей системой кондиционирования, кухней и так далее
Нисколько не удивлен. Спасибо шастающей по улицам молодежи и любителям шашлыка.
И снова призывы к мировому правительству!
https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/26/gord..
Элиты давно используют (или создают) кризисы, чтобы приблизить заветную мечту о глобальном welfare state, с единым центральным банком и едиными регуляциями: https://vk.com/wall-81310213_111
Потомственный банкир Джеймс Варбург, сын одного из создателей ФРС, еще в 1950 году заявил в сенате: «У нас должно быть мировое правительство, нравится это вам или нет. Вопрос лишь в том, добьемся ли мы этого силой или миром». Тогда Варбург мотивировал это ядерной угрозой со стороны Советов.
https://en.m.wikisource.org/wiki/James_Warburg_before..
С тех пор в этом направлении сделано очень много. Как писал Хоппе еще в 1993 году, человечество никогда не находилось так близко к созданию мирового правительства: https://vk.com/wall-81310213_251
Gordon Brown calls for global government to tackle coronavirus
Не нервничай. Таблетки выпил?
ну что может высказать маша из больнички?
Таблетки выпил?
заклинило в дурдоме пластинку
патефон сломалси
Ты чё таблетки не пьешь?
переклинило на таблетках
сама-то выпила?
Ты чё такой буйный-то?
через плечё )))))
А чё слюна у тебя на губах?
а чё сперма у тебя на гландах?
Кто-нибудь знает, это уже форс-мажор или еще нет? Как с арендой быть?
вам же доступно написали "самоизоляция". никакого карантина - платите аренду дальше