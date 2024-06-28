Минэкономразвития предложило протестировать доставку грузов беспилотниками без внешнего пилота и пункта управления

По плану, эксперимент начнётся до конца 2024-го и продлится три года.Ведомство предлагает провести эксперимент по доставке грузов беспилотниками в Нижнем Новгороде, приводит РБК проект постановления правительства, подготовленный министерством.В Минэкономразвития уточнили, что это будет первый эксперимент, в котором беспилотники будут летать сами — без управления внешнего пилота и пункта дистанционного управления. Сейчас эксперимент находится на стадии согласования с госорганами и бизнесом.Испытания беслилотников с максимальной массой более 30 кг пройдут на аэродроме Кстово-Восточный. Сначала они будут перевозить макеты, позже — реальные грузы массой от 0,1 до 1500 кг: потребительские товары, медикаменты и прочее.Устройства также планируют использовать для мониторинга экологических объектов, жилищно-коммунального, лесного и земельного хозяйства. Инициаторы запуска экспериментального правового режима в Нижегородской области: АНО «Горький Тех» (станет оператором опытного района), «Беспилотные авиационные системы», «Аэромакс», «Флай дрон» и другие.Эксперименты по доставке различных грузов беспилотниками уже проходят в разных российских регионах. В НИЦ «Аэроскрипт» пояснили изданию, что в предыдущих экспериментах участвуют два экипажа на взлёте и посадке одного дрона. Внешний пилот с помощью наземной станции управления вводит полётное задание, управляет и контролирует полёт.Новый эксперимент должен стать продолжением эксперимента «Аэрологистика», в рамках которого беспилотники с 2023-го возят грузы без управления оператором, но под его наблюдением, пояснил директор центра развития системы технологических конкурсов Up Great фонда НТИ Юрий Молодых.#новости
Всё протестировано.
Летел быстро, но не долго...
Там был человеческий фактор. Тут его хотят исключить :)
Если нет внешнего пилота (внутреннего, надеюсь, тоже нет), то кто им управлять-то будет?
- Разрешите обратиться! - услышал я свой голос.
— Валяй.
— Но ведь луноход автоматический, товарищ генерал-лейтенант!
— Автоматический.
— Так зачем тогда я?
Начальник полета опустил голову и вздохнул.
*****
Пелевин. Омон Ра
ну запрограммируют на маршрут определенный и все) у них же должна быть функция избегания препятствий
Так же как долетающие до условной Казани, через полетный котроллер или думаешь там человек сидит и часа 3-4 управляет им?