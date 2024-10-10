Минцифры попросило регионы снять ограничения на установку базовых станций вблизи жилых домов — «Ъ»

Такие ограничения приводят к прекращению работы связи и ограничивают развитие инфраструктуры, считают в ведомстве.Глава Минцифры Максут Шадаев попросил глав 13 регионов пересмотреть правила размещения базовых станций связи вблизи жилых домов и социальных объектов. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на письмо министра.Среди регионов — Московская, Ленинградская, Вологодская, Ивановская, Калужская, Оренбургская, Костромская, Тюменская, Ярославская, Пензенская области, Пермский и Алтайский край и Бурятия. Согласно письму, некоторые субъекты «запрещают размещать объекты связи ближе чем 25-150 м от объектов застройки».Шадаев отмечает в письме, что введённые запреты «существенно ограничивают развитие инфраструктуры связи», становятся «основанием для демонтажа уже функционирующих базовых станций» и приводят к «прекращению оказания услуг связи» в этих регионах. Из-за этого могут не работать звонки в экстренные службы и оповещения о ЧС.Глава ведомства также указывает, что операторы получают санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на проект размещения каждой базовой станции. Оно подтверждает, что оборудование «безопасно для жизни и здоровья граждан». Только после этого оператор запрашивает разрешение на строительство.В правительстве Ярославской области сказали, что пока не приняли решение о том, отменять ли запрет об установке базовых станций ближе 25 м от жилых домов. Остальные указанные в письме регионы не ответили на запросы газеты. В Минцифры отметили, что региональные власти «используют лазейку в регулировании» и относят объекты связи к элементам благоустройства.Редактор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин отметил, что по оценке ВОЗ, оборудование связи не вызывает осложнений для здоровья. «Нормы в России для частот свыше 2 ГГц в жилых районах — 0,1 Вт на м², притом что в Европе — до 10 Вт на м²», — добавил он.#новости
Ответ регионов Максуту последовал незамедлительно:
10 октября 2024. Инцидент произошёл в селе Ташбулатово Абзелиловского района Башкортостана — там местные жители самовольно демонтировали вышку сотовой связи. Сельчане якобы открутили болты башни, в результате вышка рухнула, повредив заодно линии электропередач. Местные СМИ пишут, что провайдер готовит заявление в МВД по Республике Башкортостан.
Утверждается, что мотивом таких действий мог послужить страх перед излучением 5G. За несколько лет до инцидента — в 2021 году — в селе уже происходил подобный случай. Тогда сельчане снесли вышку трактором.
Ужас, как они только пережили 3G и 4G?!
"За несколько лет до инцидента — в 2021 году"
🤦♂️ Стыдно за своих жителей Башкортостана , тем не менее , опыт каких то единичных **** не остановит капиталистическую машину. 5G со временем появится , другое дело это то , что сам по себе 5G не так уж и крут , ставят поближе его потому , что по физическим характеристикам он гораздо хуже предшественника , он хуже огибает препятствия , хуже распространяется в дождь , его радиус охвата меньше на порядок , хоть конечно и обладает более широкой полосой передачи данных. 4G - этого более чем достаточно !!! Это просто идеал беспроводной связи
25 метров - круто загнули. В Москве они натыканы менее чем в десяти метрах от стен домов.
Каво? Их уже на крыши домов ставят)))
тоже удивил заголовок. в Мск они тут повсеместно у жилых домов.