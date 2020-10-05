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Лиана Липанова
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«Ведомости»: мэрия Москвы обсуждает ужесточение ограничений из-за пандемии — но не хочет «добить бизнес» Материал редакции

В крайнем случае власти могут вернуть пропускной режим, говорит источник газеты.

60 комментариев
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Мэрия Москвы обсуждает варианты ужесточения режима самоизоляции и ограничений для борьбы с пандемией, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к мэрии источник.

Если эпидемиологическая ситуация не улучшится, московские власти объявят «стопроцентную самоизоляцию» в течение двух недель, говорит другой собеседник газеты, близкий к мэрии.

В крайнем случае власти могут вернуть пропускной режим, заявил один из собеседников издания. «Про введение QR-кодов для передвижения всех москвичей пока речи не идет. Хотя и это не исключено. Ситуация довольно тяжелая, больницы уже забиты пациентами», — говорит другой собеседник «Ведомостей».

В мэрии заявили газете, что говорить о возвращении пропусков рано — сейчас важно оценить динамику распространения коронавируса, «в том числе и ее непосредственное изменение после введения первичных мер».

Власти Москвы поручили к 5 октября подключить в метро блокировку проездных пенсионеров и школьников, говорит второй источник газеты. О введении этой меры должны объявить в ближайшие два дня, добавил он.

Мэрия сейчас оказалась в затруднительном положении — теперь ей нужно подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, почему коронавирус вновь вернулся и это требует серьезных ограничений. Особенно важно понять, как предпринять такие шаги, чтобы они не добили бизнес.

источник «Ведомостей»

Кроме того, власти находятся в сложном положении, поскольку президенту Владимиру Путину докладывают о вакцине и о том, что ситуация с коронавирусом находится под контролем, говорит один из собеседников издания.

5 октября оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом отчитался о 3537 заболевших, зарегистрированных в городе за прошедшие сутки. Этот показатель превысил 3000 человек впервые с мая, пишут «Ведомости».

Ограничения, введённые в Москве, копируют и другие регионы — например, 1 октября мэр Москвы Сергей Собянин потребовал от работодателей перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников с 5 октября по 28 октября. В Санкт-Петербурге власти порекомендовали компаниям на удалёнку 3 октября.

#новость #бизнеснакарантине

Лиана Липанова
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60 комментариев
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Pavel Voronkov

25

Последний абзац шедевр!
Мы отчитались, что все под контролем, но у нас полный пиздец. Это как-то, по нашему, родное.
По факту, если Европу затягивает, почему нас не должно? Если в первую волну, касалось знакомых-знакомых, через три, четыре звена.
То сейчас уже касается прямых знакомых.

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Vladislav Stan

Pavel
6

Вот, вот. Раньше надо было думать, с таким количеством силовиков, можно было как в Китае ввести карантин и решить проблему. Но для этого надо уметь не только воровать и травить людей. Теперь же всю систему здравоохранения ждет коллапс, а экономика покажет отрицательный рост. Но есть и плюсы: доллар подоражает до 100 рублей, а рубли то все у нас.

Ответить

Николай Синицын

Vladislav
2

Ещё считать в уме легче будет, не забываем про это

Ответить

Vladislav Stan

Николай
1

Слава мудрому Пу! 

Ответить

Алексей Иванов

Pavel
0

Непонятно пока, на что свалить. Отчитались о победе, экономику спасли, вакцину придумали, а тут бабах и опять 

Ответить

Pavel Voronkov

Алексей
3

Как это непонятно? Все просто, всегда виноват народ, он же не сознательный.
Разве может быть иначе в головах чиновников?

Ответить

Алексей Иванов

Pavel
2

Не, лучше если запад, оппозиция..

Ответить

Alexey Bo

8

Ну чо, посоны, готовим ОКВЭД, на всякий случай.

Ответить

Michael Shramko

6

Как говорится " и на * не сесть и рыбку съесть"..

Ответить

Sergei Timofeyev

6

Хочется честный блог Собянина и мэрии организовать, так как за последние две недели мы слышим абсолютно противоречащие высказывания. В пятницу наш дорогой мэр говорил о том, что "несмотря на требование перевести 30% на дистанционную работу, пробки в метро и дорогах - меньше не стали". Указ начинал своё действие с сегодняшнего понедельника. В воскресение он говорил о стабилизации ситуации с заболевшими. Сегодня - об ужесточении.

По мне, ССС - не более чем говорящая голова, озвучивающая чьи-то идеи и слова. Без какой-либо своей позиции по данному вопросу. Две недели назад я предсказывал рост заболевших и введение мер по предотвращению распространению. Для этого не нужно быть почётным академиком, а лишь проанализировать то, как заболевали по весне и как сейчас (больше и сильнее), что к этому всё придёт.

ЗЫ: писал бывший коллега из Пензы. У них там вообще труба настоящая. У него брат и мать covid+, но официально им отказали и в КТ, и в ПЦР анализе. Делали за свои. 

Что будет - уже понятно. 

Ответить

Maxim Sergeevich

Sergei
0

У нас вождь тн вертикаль власти строил много лет, что фактически уничтожило самостоятельность в самых важных решениях у чиновников всех уровней. И не только у чиновников. Теперь и говорить о федерации, как о федерации может быть опасно.

Ответить

Sergei Timofeyev

Maxim
0

Непонятно только что получилось.

Ответить

Maxim Sergeevich

Sergei
0

Почему непонятно - все же очевидно как раз. Неограниченная власть в одних руках никогда до добра не доводила

Ответить

Andrey Arsentyev

5

У меня еще закупленная кречка от апреля не закончилась, а они опять провоцируют

Ответить

Marina Dv

4

Какой то сомнительный квест )

Ответить

ывпппвывпаыв апваппап

–11

неужели еще никто не понял, для чего именно вводят карантин?)
1. Цель номер один как раз и есть обанкротить компании. Для этого и выдаются КРЕДИТЫ, которые они не смогут отдать, когда экономика рухнет. Это не только у нас, такая спецоперация идет во всем мире.
2. После национализации, последует приватизация. Только покупать эти компании будут те, у кого будут на тот момент деньги, т.е. организаторы этой вирусной компании. 
Простая схема по отжатию крупного и среднего бизнеса. Весь мелкий бизнес их не интересует, но он просто попадает под пресс. И обанкротитесь вы или сможете продержаться чудом - им плевать.

Я могу написать более подробно, как все будет происходить дальше, если это конечно интересно.

Ответить

Алексей Полепчук

ывпппвывпаыв
0

а деньги будут у айтишников, тоесть виноват бил гейтс и цукерберг.  да ты параноик чувак

Ответить

ывпппвывпаыв апваппап

Алексей
–1

Конечно конечно, параноик. Дефолта не будет!(с)

Ответить

Sergei Timofeyev

ывпппвывпаыв
1

Не будет. Мораторий же!

Ответить

Sergei Timofeyev

ывпппвывпаыв
0

 Весь мелкий бизнес их не интересует

Пока не интересует. 

Крупный и середняк обслуживает государство и так.

Ответить

ывпппвывпаыв апваппап

Sergei
1

Речь не про нашу страну, а про все.
Идеальная схема "Как отжать весь бизнес в мире разом, без регистрации и смс".

Ответить

Sergei Timofeyev

ывпппвывпаыв
2

А зачем? Оно нежизнеспособно

Ответить

Dmitriy Sedov

Sergei
1

Видимо подразумевается, что это часть затеи по формированию распределительной экономики. Доказательств этому прямых никто не дает, в основном, просто рассуждения. Делягин еще что-то там, между пространных фантазий и пиаром книженции самовыживальщика, говорил про формирование изолированных макрорегионов, в плане производств. Не знаю есть ли во всем этом смысл, но эти точки зрения все-таки зацепили

Ответить

Sergei Timofeyev

Dmitriy
0

Моногорода?

Ответить

Dmitriy Sedov

Sergei
0

Да, по описанию было похоже, только скорей кластер моногородов в составе анклава. Структуру анклава, по традиции, описывали концентрической - буферные зоны на внешке, с суперядрами. Я Делягина плохо понимаю, он с одной темы на другую перескакивает, как горный козел.

Ответить

Sergei Timofeyev

Dmitriy
0

Неужели опыт Новой России ничему не учит?

Ответить

Dmitriy Sedov

Sergei
0

Подразумевалось, как и у вашего оппонента в беседе, что это глобальная операция, везде и всюду будет происходить

Ответить

ывпппвывпаыв апваппап

Sergei
0

Что именно?

Ответить

Sergei Timofeyev

ывпппвы…
0

Всё, что попадает в руки государству.

Ответить

ывпппвывпаыв

Sergei
0

Вы видите лишь вершину айсберга, но вот картину в целом, пока не улавливаете.
Массовая национализация во всем мире неизбежна под предлогом "спасение системообразующих предприятий". Вы действительно думаете, что весь тот шухер был спонтанным?
Вы правы, все что попадает к государству - нежизнеспособно. Поэтому после массовой национализации, будет массовая приватизация. Компании отдадут тем, кто все это организовывают.
Вы даже не представляете, какие интересные события нас скоро ожидают. Такое раз в столетие происходит. 

Ответить

Sergei Timofeyev

ывпппвы…
1

Сбер купит Microsoft?

Ответить

ывпппвывпаыв

Sergei
0

Нет)) слишком мелко и не их размах.

Ответить

Александр

ывпппвы…
0

Прямо как нострадамус, только тогда это были предсказания, а сейчас люди подумают что накаркал. Вот вся суть чего нас ждет.

Ответить

Alex De Truare

ывпппвывпаыв
0

Все верно. И правильно мыслишь. Видишь логику вещей. Там ещё есть более изощрённые факты. Не обращай внимание на критику, 90 % людей сам знаешь кто.

Ответить

Kris Stone

2

На самом деле ограничения хотят ввести, чтобы оправдать будущий обвал нацвалюты, который и так случится.

Ответить

Sergey Bespalov

Kris
1

Ограничения могут остановить обвал. Если в экономике будет меньше рублей для скупки валюты и импортных товаров, то рубль будет крепче.

Ответить

Влад Ижевский

2

 но не хочет «добить бизнес»

Так это же барыги и ворье, не? Или почувствовали, как налоговая корзина пустеет?
Кукушки давно послетали с голов.

Ответить

777_Moscow_777

0

В апреле до пропусков было 1500 случаев в сутки, в мае с пропусками уже 5000. Безмозглая мэрия

Ответить

Pavel Voronkov

777_Moscow_777
2

Вопрос не в цифрах, вопрос, как много можно было проверить, и какова точность.
В апреле проверяли 50к человек в день, а в мае уже 300к.

Ответить

Ilgar Dadashov

777_Moscow_777
0

Учитывая что заражённые сейчас показываются через 7-10 дней, то вполне себе нормальная статистика

Ответить

Andrey Kazatsky

1

Они его уже пришибли, отбили все почки, бизнес валятся - но добивать не хотят - пусть типо мучается ;) лоооол

Ответить

Saucedo Puetz

1

ненадо добивать бизнес, его уже добили

Ответить

Василий Степанов

Saucedo
0

что какая-то человеческая жизнь по сравнению с ларечником или хипстакафе? пшик

Ответить

Sergey Bespalov

0

Может дешевле будет открыть новые больницы, что бы иметь возможность лечить всех, а не заерывать экономику на карантин каждый гриппозный сезон.

Ответить

Ilgar Dadashov

0

Конечно я понимаю что это не самая популярная мера, но что мешало делать не пропуска с QR, а как в Корее QR код который сканирует во всех кафе, фитнесах и прочих местах где можно заразиться и если появляется заражённый, то можно вычислить кто был рядом в это время и по возможности отсечь дальнейшее распространение вируса

Ответить

Сергей Подливчук

Ilgar
0

Сейчас в РФ если ты заболел, тебя спрашивают где был и через сотового оператора отслеживают контактировавших с тобой.

Ответить

Ilgar Dadashov

Сергей
0

Не верю

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
0

Пенза. Та неделя - у вас ОРВИ. Идите на фиг!

Ответить

Максим Ростокин

Сергей
0

Что мешает пользоваться симкой, купленной в переходе?

Ответить

Алексей Иванов

0

Сравните статистику с майской: один в один. Только в мае были пропуска в метро и такси и все дома сидели, а теперь значит можно? 

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
–1

Апрельская статистика (самое начало апреля)

Ответить

Алексей Иванов

Sergei
0

Смотрите ещё раз. Прямо на рбк. Потом пишите

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
0

Я прекрасно помню статистику. Именно в начале апреля было 3500-3700. К середине, когда ввели пропуска было уже 6-8 тысяч.

Ответить

Алексей Иванов

Sergei
0

А читать не умеете? Бывает. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
0

Я умею считать и доставать правдивую инфо, а не из СМИ.

Картинка не вставляется. Начало апреля - прирост 2-3 тысячи.

Ответить

Eugene Danilov

0

Открыта перепись шизофреников, которые проклинают Собянина за ограничения, а в новостях про рост заболеваемости проклинают Собянина за не предпринятые меры. Зачастую и то и другое может происходить в один день. Как это все уживается в головах этих комментирующих - ну, смотрим начало этого комментария и стараемся ничему не удивляться.

Ответить

Sergei Timofeyev

Eugene
0

Вы речи Собянина оцените:
30.09 - мы вводим с 5.10 ограничения (УМ-92)
02.10 - ограничения, действующие с 5.10, не помогли
04.10 - ситуация стабилизируется
05.10 - рассматриваем ужесточнеие.

Ответить

Eugene Danilov

Sergei
0

Не вижу противоречий. Обстановка с коронавирусом меняется каждый день. На 2-3 дня ситуация стабилизировалась - Собянин сказал "ситуация стабилизируется" - просто констатация факта. Потом число заболевших стало расти, и уже на следующий день Собянин начинает вводить ограничения. Именно такой вот быстрой реакции и адаптивности я и ожидаю от мэра города, в котором живу я и живут мои пожилые родители.

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Yuri Ahmedov

0
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Иосиф Перельман

0

Судя по опыту Беларуси, если не предпринимать вообще никаких мер, смертность и скорость распространения не увеличивается (понятно что достоверность инфы оттуда оставляет желать лучшего, но если бы было совсем плохо интернет бы это знал). И зачем тогда новыми мерами добивать бизнес, который итак живым с трудом можно назвать?

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