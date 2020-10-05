В крайнем случае власти могут вернуть пропускной режим, говорит источник газеты.

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Мэрия Москвы обсуждает варианты ужесточения режима самоизоляции и ограничений для борьбы с пандемией, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к мэрии источник.

Если эпидемиологическая ситуация не улучшится, московские власти объявят «стопроцентную самоизоляцию» в течение двух недель, говорит другой собеседник газеты, близкий к мэрии.

В крайнем случае власти могут вернуть пропускной режим, заявил один из собеседников издания. «Про введение QR-кодов для передвижения всех москвичей пока речи не идет. Хотя и это не исключено. Ситуация довольно тяжелая, больницы уже забиты пациентами», — говорит другой собеседник «Ведомостей».

В мэрии заявили газете, что говорить о возвращении пропусков рано — сейчас важно оценить динамику распространения коронавируса, «в том числе и ее непосредственное изменение после введения первичных мер».

Власти Москвы поручили к 5 октября подключить в метро блокировку проездных пенсионеров и школьников, говорит второй источник газеты. О введении этой меры должны объявить в ближайшие два дня, добавил он.

Мэрия сейчас оказалась в затруднительном положении — теперь ей нужно подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, почему коронавирус вновь вернулся и это требует серьезных ограничений. Особенно важно понять, как предпринять такие шаги, чтобы они не добили бизнес. источник «Ведомостей»

Кроме того, власти находятся в сложном положении, поскольку президенту Владимиру Путину докладывают о вакцине и о том, что ситуация с коронавирусом находится под контролем, говорит один из собеседников издания.

5 октября оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом отчитался о 3537 заболевших, зарегистрированных в городе за прошедшие сутки. Этот показатель превысил 3000 человек впервые с мая, пишут «Ведомости».