«Ростелеком» сообщил о повреждении подводного кабеля в Балтийском море из-за «внешнего воздействия»

По словам оператора, на абонентов это «влияния не оказало». Об инциденте компания рассказала «Интерфаксу». Кабель повреждён в результате «внешнего воздействия», отметили в «Ростелекоме». По данным агентства, он соединял Санкт-Петербург и Калининград.На абонентов оператора повреждение кабеля «влияния не оказало». Сейчас в Балтийском море ведутся восстановительные работы.Ранее 8 февраля 2025 года об обрыве российского кабеля в Финском заливе сообщила береговая охрана Финляндии. Других подробностей там не привели.За последние несколько месяцев в Балтийском море произошло несколько инцидентов, связанных с повреждением подводных кабелей, пишет Forbes. В ноябре 2024 года произошли обрывы двух кабелей, соединяющих Литву и Швецию, а также Финляндию и Германию.В конце января полиция Норвегии заявила о задержании норвежского судна Silver Dania с российским экипажем на борту по подозрению в повреждении кабеля между Швецией и Латвией. Шведская прокуратура в ходе расследования не нашла признаков саботажа. Фото «РИА Новости» #новости #ростелеком