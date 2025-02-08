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Артур Томилко
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«Ростелеком» сообщил о повреждении подводного кабеля в Балтийском море из-за «внешнего воздействия»

По словам оператора, на абонентов это «влияния не оказало».

  • Об инциденте компания рассказала «Интерфаксу». Кабель повреждён в результате «внешнего воздействия», отметили в «Ростелекоме». По данным агентства, он соединял Санкт-Петербург и Калининград.
  • На абонентов оператора повреждение кабеля «влияния не оказало». Сейчас в Балтийском море ведутся восстановительные работы.
  • Ранее 8 февраля 2025 года об обрыве российского кабеля в Финском заливе сообщила береговая охрана Финляндии. Других подробностей там не привели.
  • За последние несколько месяцев в Балтийском море произошло несколько инцидентов, связанных с повреждением подводных кабелей, пишет Forbes. В ноябре 2024 года произошли обрывы двух кабелей, соединяющих Литву и Швецию, а также Финляндию и Германию.
  • В конце января полиция Норвегии заявила о задержании норвежского судна Silver Dania с российским экипажем на борту по подозрению в повреждении кабеля между Швецией и Латвией. Шведская прокуратура в ходе расследования не нашла признаков саботажа.
Фото «РИА Новости» 
Фото «РИА Новости» 

#новости #ростелеком

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