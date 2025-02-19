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Евгения Евсеева
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Совладелец «Кассир.ру» запланировал выкупить здание бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге и устроить там музей и пространство под фестивали

Объект, по оценке нынешнего владельца, может стоить от 1 млрд рублей.

  • О намерении приобрести комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» заявил РБК совладелец билетного сервиса «Кассир.ру» и глава концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн.
Источник: Global Look Press
Источник: Global Look Press
  • Объект продаётся на аукционе, его результаты станут известны 21 февраля 2025 года. Кто ещё претендует на «Кресты», Финкельштейну неизвестно. В случае победы он пообещал организовать на исторической территории «музей добра и зла», а часть площадей задействовать под фестивали и концертную площадку.
  • «Это сложный объект, важно сохранить его историческую ценность, архитектуру внешних стен и при этом превратить в бизнес. Но все идеи нужно будет согласовывать с городом», — уточнил Финкельштейн.
  • Начальная цена комплекса может составить около 1 млрд рублей, оценил осенью 2024 года гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко. Эта структура владеет «Крестами».

Тюремный комплекс «Кресты» построили в конце 19 века. В разные годы там содержались Иосиф Бродский, Лев Троцкий, Лев Гумилёв, Анатолий Луначарский, Николай Заболоцкий и другие. Это один из наиболее крупных и известных следственных изоляторов в России, но последние несколько лет он не используется по назначению.

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