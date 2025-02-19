Совладелец «Кассир.ру» запланировал выкупить здание бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге и устроить там музей и пространство под фестивали

Тюремный комплекс «Кресты» построили в конце 19 века. В разные годы там содержались Иосиф Бродский, Лев Троцкий, Лев Гумилёв, Анатолий Луначарский, Николай Заболоцкий и другие. Это один из наиболее крупных и известных следственных изоляторов в России, но последние несколько лет он не используется по назначению.