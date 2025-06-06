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Данила Бычков
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Видео: в Шанхае 432 робота переместили несколько исторических зданий весом около 7500 т

На это ушло меньше месяца.

  • Задача заключалась в том, чтобы вернуть на место постройки, которые ранее сдвинули для подземных работ. Чтобы её выполнить, 432 гусеничных робота синхронно продвигались примерно на 10 м в день.
  • Постройки занимают площадь 4030 м². Здания в стиле шикумэнь построили около 100 лет назад. Перенос курировали местные власти, так как район, где проводили работы, представляет культурную и историческую ценность для Шанхая.
Источник: Telegram-канал «Нейродвиж»
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