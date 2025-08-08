Популярное
FDA одобрило глазные капли от возрастной дальнозоркости — они дают эффект на десять часов

Продажи в США начнутся в течение трёх месяцев.

  • Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило вывод на рынок глазных капель Vizz, пишет New Atlas. Их разработала фармацевтическая компания Lenz.
  • Препарат позволяет снять симптомы пресбиопии (возрастной дальнозоркости) — ухудшения зрения, при котором человек не может чётко рассмотреть мелкий шрифт или маленькие предметы на близком расстоянии.
  • Капли сужают зрачок с помощью действующего вещества ацеклидина. Это создаёт эффект, похожий на сужение линзы фотоаппарата, и помогает лучше сфокусироваться на близлежащих объектов. Эффект от однократного применения сохраняется на протяжении десяти часов, утверждают в компании.
  • Пресбиопия связана со старением. Чаще всего с ней сталкиваются после 45 лет, она постепенно прогрессирует и обычно требует коррекции с помощью очков или контактных линз, отмечает New Atlas.

