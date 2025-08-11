Популярное
Евгения Евсеева
Офлайн

Умер сооснователь застройщика «Самолёт» Михаил Кенин

Ему было 57 лет.

  • Об этом сообщила пресс-служба компании. Причины смерти не раскрываются.
  • Кенин был членом совета директоров «Самолёта» и его совладельцем (ему принадлежало 29,12%, он — самый крупный акционер).
Источник: «Самолёт»
  • Кенин вместе с Игорем Евтушевским основал группу «Самолёт» в 2012 году. Она специализируется на строительстве жилья.
  • Долгое время группа работала в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но затем стала наращивать регионы присутствия. На начало августа 2025 года «Самолёт» был крупнейшим застройщиком по объёмам строящегося жилья.
  • В ноябре 2024 года Forbes сообщал, что Кенин ищет покупателя на свою долю в девелопере. В самой группе эту информацию опровергали.

#новости #самолёт

